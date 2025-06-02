在美債市場追隨巴菲特 投資人湧向超短債 避買長債

在美國赤字問題未解、引發債市疑慮之際，目前市場動向顯示，投資人正和股神「巴菲特」一樣，把投入債市的資金布局於短債，避開長債。

債券ETF業者BondBloxx創辦人兼執行長加列戈斯（Joanna Gallegos）在CNBC節目中表示：「市場上充滿疑慮與波動性，但在短期與中期債券，我們見到波動較少且殖利率穩定。」

美國3個月期國庫券（T-Bill）目前年化殖利率超過4.3%，2年期殖利率為3.9%，而10年期則為4.4%左右。

2025年的ETF資金流向顯示，「超短期」債券是最吸引投資人的債種。iShares 0-3個月期美國國庫券ETF（SGOV）與SPDR彭博1-3個月期國庫券ETF（BIL）今年都進入ETF資金流入排行榜前十名，吸引超過250億美元資金。

另據ETFAction.com的數據，僅有先鋒標普500 ETF（VOO）今年吸引的資金多於0-3個月期美國國庫券ETF（SGOV）。先鋒的短期債券ETF（BSV）也緊追其後，2025年來超過40億美元資金流入，進入前20名。

Strategas Securities的資深ETF與技術策略師宋恩（Todd Sohn）表示：「長期債現在根本不適合。」

根據摩根大通最新報告，股神巴菲特似乎認同這樣的看法，他旗下的波克夏公司加倍持有短期國庫券，目前在所有短期國庫券的占比達到5%。

加列戈斯說：「波動性主要出現在長天期債券的那一端。」

聯準會（Fed）在九個月前啟動降息，如今債市出現劇烈波動，因關稅有可能引發通膨風險，促使Fed官員暫緩降息以便觀察情勢。此外，市場擔心美國政府支出與赤字，尤其是大規模減稅法案，讓債市投資人更加不安。

宋恩說，自去年9月以來，長期公債與長期公司債的報酬皆為負，這種情況非常罕見，「近期唯一出現這種情況，是在金融危機期間」，「在目前情況下，不太有理由反對短期債券」。宋恩議客戶避免投資七年期以上的債券，因為這類債券目前殖利率僅在4.1%左右。