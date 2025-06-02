快訊

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國親子共學：財商與投資啟蒙從小教起

五角大廈：美要求澳洲國防支出提高到GDP的3.5%

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國國防部今天發布聲明指出，美澳兩國的國防部長會面時，美方要求坎培拉當局將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3.5%。

路透社報導，聲明表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與澳洲防長理馬勒斯（RichardMarles）也討論了安全議題，包括促進美國在澳洲防禦力、推動國防工業基礎合作，以及增強供應鏈韌性。

聲明寫道：「在國防支出方面，部長赫格塞斯傳達說，澳洲應盡快將國防預算提高至GDP的3.5%。」

兩國防長30日在新加坡安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊會面，是美國總統川普今年1月就任以來，美澳這兩個安全盟邦之間的第2次會晤。

馬勒斯在會後表示，從國防預算的GDP占比來看，雙方並未討論具體數字。

美國 澳洲 國防部

延伸閱讀

美澳日菲防長會議曝取得4重要發展 嚴重關切陸破壞東海南海穩定

赫塞斯：有川普在 中國不會侵台 稱中共若犯台 將帶給全球災難性後果

中外交部籲美「勿玩火」 批赫塞斯渲染「中國威脅論」

美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定

相關新聞

價值2億700萬美元勁球頭獎 南加聖費南度谷便利店售出

據KTLA電視台報導，南加聖費南度谷一家便利店最新開出勁球（Powerball）彩券頭獎，獎金達2億700萬美元。

沃勒認為關稅只會暫時帶動通膨 仍支持Fed下半年降息

聯準會（Fed）理事沃勒表示，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。

在美債市場追隨巴菲特 投資人湧向超短債 避買長債

在美國赤字問題未解、引發債市疑慮之際，目前市場動向顯示，投資人正和股神「巴菲特」一樣，把投入債市的資金布局於短債，避開長...

貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。

直擊╱速食巨擘麥當勞第一家店 在南加內陸

提起美式快餐漢堡，許多華人第一個想到的品牌就是「麥當勞」（McDonald's）。金色拱門標誌深入人心、快樂兒童餐陪伴無...

次頭馬斯克淡出DOGE 爭議未止

全球首富馬斯克在淡出川普政府運作後，所引發的爭議仍未止息，他怒斥紐約時報日前指稱他在去年美國總統大選期間服用大量K他命、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。