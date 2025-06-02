五角大廈：美要求澳洲國防支出提高到GDP的3.5%
美國國防部今天發布聲明指出，美澳兩國的國防部長會面時，美方要求坎培拉當局將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3.5%。
路透社報導，聲明表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與澳洲防長理馬勒斯（RichardMarles）也討論了安全議題，包括促進美國在澳洲防禦力、推動國防工業基礎合作，以及增強供應鏈韌性。
聲明寫道：「在國防支出方面，部長赫格塞斯傳達說，澳洲應盡快將國防預算提高至GDP的3.5%。」
兩國防長30日在新加坡安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊會面，是美國總統川普今年1月就任以來，美澳這兩個安全盟邦之間的第2次會晤。
馬勒斯在會後表示，從國防預算的GDP占比來看，雙方並未討論具體數字。
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