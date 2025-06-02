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川普批中國違反協議為哪樁 財長：北京扣住稀土

中央社／ 華盛頓1日專電

川普不滿中國違反貿易協議，指「當好人」將到此為止。財長貝森特今天對此表示，北京扣住原本同意釋出的稀土，也許是中國體制出了問題，或許是蓄意，要等「川習」通話才知道，相信很快就有相關安排。

美國總統川普（Donald Trump）5月30日在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指控中國違反雙方達成的初步貿易協議，並暗示會採取相應行動。他說，自己之前因為同情中國處境而暫停超高關稅，如今「當好人」將到此為止。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face theNation）訪談中表示，中國目前確實扣住一些協議中同意釋出的稀土，究竟是體制出了問題還是故意這麼做，要等川普及中國國家主席習近平談過後才知道。

他也說，相信很快就會有「川習」通電的安排。美中財政或商務部長對話進展方面，貝森特指出，兩位領導人先行對話後，一切會從那裡開展。

華爾街日報（Wall Street Journal）日前引述多名知情人士說法報導，美中5月中在日內瓦談判達成包裹性協議，關鍵是北京願意在重要礦產上讓步。

知情人士表示，美國談判人員向中國國務院副總理、習近平重要財經幕僚何立峰要求恢復稀土出口，美方願意暫停關稅戰90天，何立峰與貝森特及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）馬拉松式談判的最後幾個小時，同意美方的要求。

報導指出，日內瓦會談後，北京仍緩步核准稀土外銷許可。美國汽車、晶片與其他產品都需要使用稀土原料。

知情人士說，美國商務部12日宣布，全球人工智慧業者使用華為昇騰晶片將違反美國規定，動搖何立峰遵守承諾的意願。

北京就此向美國申訴，認為美國對華為的警告是恢復惡意行徑。

知情人士說，川普政府官員向何立峰團隊人員說明，昇騰晶片指引只是重申美國政策，中國仍須依承諾行事。這番溝通並未奏效，北京仍然無意核發稀土出口許可證。

多家美國企業，特別是汽車業者，向川普政府抱怨北京拖延核准稀土出口，這是汽車多個零組件的必要成分。一名瞭解美中溝通情況人士指出，業者已警告白宮，北京如果不加速同意核發出口許可，美國汽車廠房恐將回到疫情期間的停滯慘況。

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