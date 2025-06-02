貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。

貝森特周日接受CBS節目《面對全國》訪問時說，「那絕不會發生」，「我們正接近警戒線，但絕不會撞上那道牆」。

美國共和黨國會領袖已將提高舉債上限附加在總統川普的稅收與支出法案，這使得避免違約的行動會取決於國會對這項法案的複雜協商情勢。美國參議院本周將重返國會審議這套法案。

貝森特拒絕透露所謂的「X日」，也就是財政部耗盡現金與特殊會計手段、無法再在不違反債務上限的情況下履行聯邦義務的時間點。

貝森特說：「我們不會公布『X日』，因為我們會利用這點來推動法案。」他在上個月曾告訴議員，如果不能在8月前提高或暫停舉債上限，美國很可能會耗光舉債權限。

華爾街分析師與私人預測機構則認為，最後期限可能落在8月底至10月中。

針對摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）稍早提出債券市場可能出現「裂痕」的警告，貝森特表達不認同。他說：「我認識傑米（戴蒙）很久了，他整個職涯中都在做出像這樣的預測。幸運的是，這些預測從來沒有成真。這也正是他是一位優秀銀行家的原因，他會試圖觀察即將來臨的局面。」

關於川普上周指責北京當局違反兩國於5月達成的關稅休戰協議，貝森特表示，他有信心這次爭端「將在川普與中國國家主席習近平的通話中順利解決」，而這通電話「很快」就會進行。

至於川普決定將鋼鐵與鋁的進口關稅提高至50%，貝森特說，即使這可能對美國建築業產生影響，但對美國鋼鐵業將帶來正面效益。