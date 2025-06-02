快訊

北市78歲翁無照追撞6車釀8傷 遭撞特斯拉車主深夜提告

開工雨神來迎！今中南部雷陣雨 梅雨鋒面明午後報到雨炸全台

FBI：調查科羅拉多州有針對性恐攻 傳挺以示威遇襲

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國聯邦調查局局長巴特爾今天表示，聯調局正在調查發生在科羅拉多州波爾德巿的一起「有針對性的恐怖攻擊」。報導指出，波爾德巿一場支持以色列示威遭到攻擊。

法新社報導，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在X平台發文說：「我們知悉並且正針對科羅拉多州波爾德巿（Boulder）一起有針對性的恐怖攻擊進行徹底調查。」

「我們的探員和當地執法機構已經在現場，有更多情資時我們將會進行更新。」

當地媒體引述目擊者報導，一名男子朝一群挺以色列抗議人士投擲一枚類似自製汽油彈的物品。

波爾德警方則在X上表示，警察正在「針對第13街（13th street）和珍珠街（Pearl street）攻擊的報案作出回應，通報指出有多名受害者。請避開這個區域」。

國際性猶太人非政府組織及美國公民權利組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）在X發文稱，「知道今天波爾德為生命而跑（Boulder Run for Their Lives）活動中出現攻擊的報導」。

反誹謗聯盟表示，這是猶太社群的每週集會，以對遭巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）挾持的人質展現支持。

美國公民 猶太 X

延伸閱讀

沙烏地等多國外長欲訪約旦河西岸 以色列拒配合

國際緊張局勢恐升溫 以色列：約旦河西岸增建22個屯墾區

雖簡短但意義重大？川普對加薩最新表態 顯示以色列日益孤立

普亭與川普通話曝莫斯科勝利日前遭恐攻未遂 矛頭指向烏克蘭

相關新聞

價值2億700萬美元勁球頭獎 南加聖費南度谷便利店售出

據KTLA電視台報導，南加聖費南度谷一家便利店最新開出勁球（Powerball）彩券頭獎，獎金達2億700萬美元。

美商務部長：關稅不會消失 90天寬限期不會延期

紐約時報報導，美國總統川普的經濟高層6月1日強調，政府不會因為法院裁決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家...

直擊╱速食巨擘麥當勞第一家店 在南加內陸

提起美式快餐漢堡，許多華人第一個想到的品牌就是「麥當勞」（McDonald's）。金色拱門標誌深入人心、快樂兒童餐陪伴無...

次頭馬斯克淡出DOGE 爭議未止

全球首富馬斯克在淡出川普政府運作後，所引發的爭議仍未止息，他怒斥紐約時報日前指稱他在去年美國總統大選期間服用大量K他命、...

馬斯克盟友掌NASA 提名遭撤

在億萬富豪馬斯克淡出政府職務後，美國總統川普已正式撤回讓馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任太空總署（...

移民面臨驅逐風險…美法官再出手 阻川普政府撤5千委內瑞拉人受保護身分

美國聯邦法官阻止總統川普政府宣布約5000名委內瑞拉人的工作許可和臨時保護身分（TPS）文件無效。最高院上週允許政府取消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。