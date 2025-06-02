馬斯克盟友掌NASA 提名遭撤

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在億萬富豪馬斯克淡出政府職務後，美國總統川普已正式撤回讓馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任太空總署（NASA）署長的提名。

川普5月31日在自家社群平台Truth Social貼文說，在全面審視艾薩克曼過往的關係後，撤回對艾薩克曼擔任NASA署長的提名，「我近期將宣布更符合使命的提名人選」。白宮發言人也說，「NASA下一位領袖必須完全對齊總統川普的美國優先議程」，但未解釋川普撤回這項提名的原因。

聯邦參議院原本預定表決艾薩克曼的人事案，這項提名案突然撤銷，也讓太空產業感到意外。

艾薩克曼是信用卡處理公司Shift4的創辦人兼執行長，曾向馬斯克的SpaceX公司訂購一系列太空飛行任務，也參與了歷來首次民間太空漫步。SpaceX也承攬了NASA多項合約。馬斯克顯然對川普撤回提名的決定感到遺憾，他31日在X平台貼文說，「能找到這麼稱職、心腸好的人（指艾薩克曼），實在罕見」，身為川普支持者兼顧問的馬斯克，日前才正式卸下政府雇員身分一職，不料沒多久後自己的好友便無法出任NASA署長。

馬斯克 川普 NASA

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