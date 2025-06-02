次頭馬斯克淡出DOGE 爭議未止

全球首富馬斯克在淡出川普政府運作後，所引發的爭議仍未止息，他怒斥紐約時報日前指稱他在去年美國總統大選期間服用大量K他命、導致膀胱出問題的報導為「胡說八道」，他在政府效率部（DOGE）角色所引發的訴訟，也將繼續推展。

紐時報導指出，馬斯克在去年選戰期間除了服用大量K他命，也服用搖頭丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走時隨身攜帶藥盒，還曾向他人表示，K他命已經影響到他的膀胱。

對此，馬斯克5月31日在社群平台X發文表示：「澄清一下，我現在沒嗑藥！紐約時報在胡說八道。」他補充說：「我幾年前曾試服用*處方箋*K他命，我在X上提過，根本不是新聞。它有助於擺脫黑暗情緒低谷，但之後就沒再用過」。他曾承認服用K他命，但為醫生治療他的「負面心態」所開給他的藥，並暗示服用這類藥物對他工作有幫助。

馬斯克5月30日正式卸下政府特別雇員身分，淡出DOGE運作，但他之前大砍聯邦政府支出與員額的訴訟挑戰並未因此停止。

目前至少有三項仍待判決的訴訟，指控總統川普把相當於內閣閣員職權交給馬斯克為違憲，這些訴訟原告矢言繼續告下去。民主黨州檢察官也希望法官宣告DOGE違法減支與裁員行動無效，並且宣告DOGE計畫已越權。不過，杜克大學法學院憲法教授鮑爾認為，在馬斯克離開政府服務後，對於馬斯克根據憲法任命條款的合法性主張已不再有效。