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【專家之眼】為什麼哈佛的國際生越來越多？知足者富

聯合報／ 劉明德／四川大學前副教授
哈佛大學校長加伯29日在畢業典禮致詞時未直接談到川普政府的威脅，但提及哈佛的全球影響力，指這「正是哈佛應有的樣子」，獲得熱烈掌聲。(路透)
哈佛大學校長加伯29日在畢業典禮致詞時未直接談到川普政府的威脅，但提及哈佛的全球影響力，指這「正是哈佛應有的樣子」，獲得熱烈掌聲。(路透)

這幾年，哈佛壞消息不斷。根據哈佛大學的財務報告，由於部分校友對校方處理反猶太主義問題的不滿，導致2024財年的捐款減少15%，跌到11.7億美元，連帶影響到投資金額減少34%，為3.681億美元。在財務結構方面，2024年，哈佛大學的支出增速遠大於收入增速。支出增長超過了9%，而收入只增6%。相對於2023年，哈佛有1.86億美元的盈餘，而2024財政年度結束時，盈餘只有4500萬美元。看起來，哈佛的校運似乎正在走下坡，而這還是川普還沒「制裁」哈佛之前的財政狀態。

為了了解外籍生的開支在哈佛財務中的作用，我們有必要理解哈佛大學的收入結構。根據哈佛大學2024年的財報，哈佛的營運收入可分為四大塊：來自於捐贈占了45％；來自於學費、住宿費用與科研等相關收入達到21％；投資、出版品、專利等收入占到18％，而來自於聯邦政府、非聯邦政府的資助占到16％。

在這四大塊當中，捐贈數目不是自己能決定的；投資收益多寡也不是自己說了算；聯邦政府的資助，理論上是安全的，但現在看來也不必然。所以，整個看下來，哈佛大學唯一能自主把握的，其實只剩下教育收入這一塊，而這一塊占了21％，比例很大，這也是為什麼哈佛大學不斷提高國際生，也就是外籍生的比例的原因，他們的比例越高，學校的收入越多。如果哈佛把外籍生的比例降到川普所希望的15％，那麼，將對哈佛的財政造成重大衝擊。

為什麼外籍生能比本地生創造更多財富？原因是外籍生基本上繳付的都是全額學費，不像美國本地生享有各種補助、甚至免費。一個哈佛的外籍生一年的花費，包括：學費、雜費、住宿、書籍、餐飲與健康保險，通常超過10萬美元。而我們知道，哈佛外籍生占今年在校生人數27.2%，約6800名，相當於一年貢獻給哈佛6.8億美元，這當然不是小數目。

儘管哈佛擁有全世界最大的校務基金532億美元，但目前負債82億美元，還欠了投行124億美元的私募承諾，背負著沈重的財政壓力。為了償債以及保持本身的機構信用評級，從外籍生以及學費著手，不失為一個好的作法，雖然不利於本地生以及中下家庭（，還有一個作法就是擴大招生名額，但素質難免因此而下降）。

為此，哈佛大學不斷的增加外籍生的比例。1996年，外籍生只占註冊學生總數的7.3％，如今，增加到27.2％。1996年，一個哈佛學生的總支出才2.75萬美元（當時的學費1.9萬美元），如今漲到10萬美元。過去十年，哈佛大學學費每年平均調漲約3.6%，而同時期美國的通貨膨脹率才1.9％，顯然，漲學費已經成了哈佛的生財之道，又或者說是自救之道。怎麼會走到這個地步呢？知足者富。

財政 川普 外籍生 哈佛大學

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