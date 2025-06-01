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美防長對中強硬發言有玄機！外媒指未提2關鍵 恐藉機擺脫個人負面報導

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
微軟國家廣播公司5月31日邀請國安記者路博德解讀赫塞斯在新加坡香格里拉對話會議中關於中國對台威脅的言論。圖/截自MSNBC在YT的影音
微軟國家廣播公司5月31日邀請國安記者路博德解讀赫塞斯在新加坡香格里拉對話會議中關於中國對台威脅的言論。圖/截自MSNBC在YT的影音

美國國防部長赫塞斯5月31日在新加坡香格里拉對話安全論壇發表演說，示警中國對台灣的威脅「迫在眉睫」。微軟國家廣播公司（MSNBC）當日邀請國安記者路博德（Gordon Lubold）解讀指出，赫塞斯的言論不清楚是否根據新情報，也沒有就「迫在眉睫」給出明確時間表，推斷除了向中國釋出警訊之外，也許想藉由強硬發言轉移外界近來對他個人的負面報導。

MSNBC以「中國對台威脅真如赫塞斯所言『迫在眉睫』？」為題，邀請專跑國安新聞的媒體人解讀赫塞斯演說。主持人葳特（Alex Witt）提問表示，赫塞斯的警告並未針對「迫在眉睫」給出任何時間表，對此外界應該如何解讀？

國家廣播公司（NBC News）國安記者路博德回應，這是赫塞斯上任以來較重大的國際出訪行程之一，路博德說：「我認為，也許赫塞斯想創造不同於近期新聞焦點的形象。」

路博德認為，赫塞斯的發言「並不清楚是根據什麼新情報」，他在新加坡，試圖「藉此向亞洲各國發出警訊，強調來自中國的威脅是真實的」。

路博德指出，近年經常聽到美國要重返亞太，但中東、歐洲、烏克蘭和加薩等現實衝突不斷阻礙這項重點，「我想赫塞斯現在真的就是想敲響警鐘」。路博德提到，目前普遍觀點認為，中國國家主席習近平在2027年後才會有所行動，「距離現在還有一段時間」。

葳特接著問，這是否意味著赫塞斯某種程度想展現被認真看待的形象，試圖擺脫過去一些特定的新聞印象？

路博德表示肯定，並提到赫塞斯初上任便爆出用未授權通訊軟體聊軍情，甚至有媒體人意外被加入戰情群組。此外，赫塞斯無預警開除3名幕僚，甚至撤換幕僚長。種種動靜已引發關注，目前他正極力平息風波。

路博德直言：「我認為赫塞斯此行的某種目的，是想轉移外界注意力，告訴大家『我是一個能在國際舞台上被認真看待的人。』」

另外，葳特問到，美國這幾天對中國態度的升溫，不論是在關稅上，還是中國留美學生簽證議題。而赫塞斯的發言是否是對中國的進一步警告？

路博德認為確實也有此目的，他說：「除了前述討論之外，這樣的說法仍有效地對北京釋出一個訊號，說明美國在各個面向都非常認真。」

但是路博德補充，川普的態度其實很明確，不希望任何地方發動戰爭，川普經常強調「以實力換取和平」，某種程度來說，這也是赫塞斯演說的內容。然而，赫塞斯這次強烈的措辭，與川普想要營造的「和平世界秩序」稍嫌不一致。川普政府確實想對中國傳達強硬立場，但也不希望讓人以為美國即將開戰。

美國 川普 國安

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