快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統川普打算撤銷提名企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長。

法新社報導，艾薩克曼為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的親密盟友。川普去年12月在重返白宮前曾表示，他希望艾薩克曼這位電子支付公司Shift4 Payments執行長、首位太空漫步的民間太空人來擔任下一任NASA署長。

但「紐約時報」（The New York Times）今天報導指川普將撤銷這項提名，並引述匿名消息人士說，總統在得知艾薩克曼曾捐款給知名的民主黨人士之後，作出上述決定。

當被問到紐時的報導時，白宮證實這項提名有變動。

白宮在給法新社的一封電子郵件中表示：「至關重要的是，下一任NASA署長必須完全符合川普總統的『美國優先』（America First）議程。」

「川普總統很快就會親自宣布替代人選。」

法新社報導，由於馬斯克昨天正式離開在政府效率部（DOGE）的職位，白宮今天宣布更換NASA署長提名人選似是進一步疏遠馬斯克。

據報導，馬斯克曾直接向川普遊說，讓艾薩克曼擔任NASA署長。由於艾薩克曼與馬斯克的太空科技公司SpaceX有過重大商業往來，這引發外界質疑可能存在利益衝突。

馬斯克 白宮 川普

延伸閱讀

遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

是英雄還失敗者？馬斯克意氣風發「闖政治路」 告別華府掀議論

川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

美聯社：馬斯克帶著「鏈鋸」到華府 離開時留下狼藉

相關新聞

遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

法新社報導，紐約時報5月30日報導稱世界首富馬斯克2024年美國總統競選期間服用大量K他命，導致膀胱出問題。對此馬斯克在...

南加野火蔓延200畝 疏散警告從聖地牙哥擴大至河濱縣

據ABC7電視新聞報導，由於聖地牙哥縣（San Diego County）帕拉賭場附近鄉村地區發生植被火災，疏散警告已擴...

摩根大通執行長：美最大威脅是內部敵人

摩根大通執行長戴蒙五月卅日表示，中國大陸不是美國最大威脅，美國最大威脅是「內部敵人」。他並提醒，中國不會向美國屈服。

川普送別馬斯克讚「友誼會持續」 馬斯克：公職就是修行

白宮五月卅日為數月間領導政府效率部（DOGE）的全球首富馬斯克舉辦送別記者會，美國總統川普到場，盛讚馬斯克帶領DOGE裁撤數...

百日維新一地雞毛...馬斯克黯然出走 評價兩極

美國科技富豪馬斯克意氣風發地闖進華府，最終發現政府效率部（DOGE）在試圖削減聯邦官僚體制過程中阻礙重重，愈來愈感到沮喪...

是英雄還失敗者？馬斯克意氣風發「闖政治路」 告別華府掀議論

馬斯克意氣風發的闖進華府，最終發現政府效率部(DOGE)在試圖削減聯邦官僚體制過程中阻礙重重，愈來愈感到沮喪之餘失望的黯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。