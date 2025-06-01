快訊

疑過彎轉不過 2男大生高雄旗津自撞路緣石倒地雙亡

遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
馬斯克5月31日出席白宮告別會。法新社
馬斯克5月31日出席白宮告別會。法新社

法新社報導，紐約時報5月30日報導稱世界首富馬斯克2024年美國總統競選期間服用大量K他命，導致膀胱出問題。對此馬斯克在5月31日發文否認，怒批紐約時報「胡說八道」。

紐時報導稱，馬斯克在去年選戰期間除了服用大量K他命，也服用搖頭丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走時隨身攜帶藥盒。紐時報導還說，馬斯克曾向他人表示，K他命已經影響到他的膀胱。

對此，馬斯克5月31日發文表示：「我澄清一下，我現在沒吸毒！紐約時報在胡說八道。」

馬斯克補充道：「我幾年前曾按照處方服用K他命，我在X上提過，根本不是新聞。它有助於擺脫黑暗情緒低谷，但我之後就沒再用過。」

馬斯克過去曾承認服用K他命，說是醫生為了治療他的「負面心態」而開給他的藥，並暗示服用這類藥物對他工作有幫助。

白宮5月30日為馬斯克舉辦告別會，當時他左眼明顯瘀青，加上紐時報導其用藥傳聞後，更加引發外界揣測。紐時報導也提到他過去的詭異舉止，包括曾做出疑似納粹式敬禮。

對於左眼傷勢，馬斯克稱是與5歲兒子玩耍時被打到。

另外，媒體也在5月30日稍晚詢問川普是否知情馬斯克「經常吸毒」，川普回應說：「我不知道」，並補充說，他覺得馬斯克是個「了不起的人」。

馬斯克 紐約時報 吸毒

延伸閱讀

是英雄還失敗者？馬斯克意氣風發「闖政治路」 告別華府掀議論

美聯社：馬斯克帶著「鏈鋸」到華府 離開時留下狼藉

馬斯克走後DOGE有何下場？前員工曝工作亂象 預估「很快瓦解」

輝達最大客戶？黃仁勳讚馬斯克是「非凡工程師」 自曝愛和他工作

相關新聞

川普送別馬斯克讚「友誼會持續」 馬斯克：公職就是修行

白宮五月卅日為數月間領導政府效率部（DOGE）的全球首富馬斯克舉辦送別記者會，美國總統川普到場，盛讚馬斯克帶領DOGE裁撤數...

南加野火蔓延200畝 疏散警告從聖地牙哥擴大至河濱縣

據ABC7電視新聞報導，由於聖地牙哥縣（San Diego County）帕拉賭場附近鄉村地區發生植被火災，疏散警告已擴...

遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

法新社報導，紐約時報5月30日報導稱世界首富馬斯克2024年美國總統競選期間服用大量K他命，導致膀胱出問題。對此馬斯克在...

摩根大通執行長：美最大威脅是內部敵人

摩根大通執行長戴蒙五月卅日表示，中國大陸不是美國最大威脅，美國最大威脅是「內部敵人」。他並提醒，中國不會向美國屈服。

百日維新一地雞毛...馬斯克黯然出走 評價兩極

美國科技富豪馬斯克意氣風發地闖進華府，最終發現政府效率部（DOGE）在試圖削減聯邦官僚體制過程中阻礙重重，愈來愈感到沮喪...

是英雄還失敗者？馬斯克意氣風發「闖政治路」 告別華府掀議論

馬斯克意氣風發的闖進華府，最終發現政府效率部(DOGE)在試圖削減聯邦官僚體制過程中阻礙重重，愈來愈感到沮喪之餘失望的黯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。