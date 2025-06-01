遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

法新社報導，紐約時報5月30日報導稱世界首富馬斯克2024年美國總統競選期間服用大量K他命，導致膀胱出問題。對此馬斯克在5月31日發文否認，怒批紐約時報「胡說八道」。

紐時報導稱，馬斯克在去年選戰期間除了服用大量K他命，也服用搖頭丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走時隨身攜帶藥盒。紐時報導還說，馬斯克曾向他人表示，K他命已經影響到他的膀胱。

對此，馬斯克5月31日發文表示：「我澄清一下，我現在沒吸毒！紐約時報在胡說八道。」

馬斯克補充道：「我幾年前曾按照處方服用K他命，我在X上提過，根本不是新聞。它有助於擺脫黑暗情緒低谷，但我之後就沒再用過。」

馬斯克過去曾承認服用K他命，說是醫生為了治療他的「負面心態」而開給他的藥，並暗示服用這類藥物對他工作有幫助。

白宮5月30日為馬斯克舉辦告別會，當時他左眼明顯瘀青，加上紐時報導其用藥傳聞後，更加引發外界揣測。紐時報導也提到他過去的詭異舉止，包括曾做出疑似納粹式敬禮。

對於左眼傷勢，馬斯克稱是與5歲兒子玩耍時被打到。

另外，媒體也在5月30日稍晚詢問川普是否知情馬斯克「經常吸毒」，川普回應說：「我不知道」，並補充說，他覺得馬斯克是個「了不起的人」。