摩根大通執行長：美最大威脅是內部敵人

摩根大通執行長戴蒙五月卅日表示，中國大陸不是美國最大威脅，美國最大威脅是「內部敵人」。他並提醒，中國不會向美國屈服。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，戴蒙在南加州西米谷舉辦的雷根國家經濟論壇表示，中國是潛在對手，有很多事情做得不錯，也有一大堆問題，但他「真正憂心的是我國。希望我國真能團結行動，在我國的價值觀、我國的能力、我國的治理上」。

戴蒙的發言，時值美國總統川普的關稅戰已經大幅削減當世兩大經濟體的美、中兩國貿易。川普的貿易政策在不同的關稅水準大幅擺盪，有時被法院裁決擋下，使得美國與全球各經濟體的關係更添不確定性。

戴蒙警告，美中對峙局面不會減輕；他要提醒美國人，「（中國人）他們不怕，我不會指望那種他們即將來向美國卑躬屈膝的想法」。

馬來西亞前總理馬哈迪五月卅日也在東京表示，「中國不會輕易被美國擊敗，看起來將成為世界第一強國。」他抨擊川普的關稅政策令自身陷入孤立，預言美國將在三個月內被迫取消關稅。

六月將滿百歲的馬哈迪出席日經新聞主辦的「亞洲的未來」年度論壇，他在發表演說指出，考慮到美國日益保守的政策取向，美國將無法阻止中國的發展動能。

馬哈迪表示，川普透過徵收所謂的對等關稅，將「整個世界視為敵人」，從而使美國陷入孤立。他說，鑑於美國同樣依賴進口晶片等產品，關稅對美國的損害將「遠甚於他國」，勢必推高美國國內的生活成本。

日經亞洲報導，馬哈迪說，「我認為中國不會輕易被美國擊敗。美國無法重振雄風再次成為世界第一，中國看起來將成為世界第一強國」。