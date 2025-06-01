百日維新一地雞毛...馬斯克黯然出走 評價兩極

美國科技富豪馬斯克意氣風發地闖進華府，最終發現政府效率部（ＤＯＧＥ）在試圖削減聯邦官僚體制過程中阻礙重重，愈來愈感到沮喪之餘失望的黯然離去。

美國福斯新聞報導，有評論形容這是馬斯克的「百日維新」，然而這段美國政治史上最不尋常且備受爭議的政治實驗走向終點時，他究竟是英雄還是失敗者，要留待歷史評說。

馬斯克一直是華府備受爭議的人物，直至離開ＤＯＧＥ的一刻依然如此，共和黨人為他的工作而歡呼，民主黨人則對他的離開熱烈慶祝。

美國聯邦眾議院ＤＯＧＥ核心小組主席、佛州共和黨籍聯邦眾議員比恩說，馬斯克揭露美國政府不計後果、浪費的支出，這並非針對個人，而是關乎持久的改革。

聯邦參議院多數黨領袖，南達科他州的熊恩也認為馬斯克已完成他上任以來的許多目標，「他提出的許多撙節措施，希望能納入政府法案中」。

其他不少共和黨人對馬斯克的讚揚更甚，例如佛州聯邦眾議員哈里多波洛斯就盛讚他是「美國英雄」。堪薩斯州聯邦參議員馬紹爾甚至將他與開國元勳富蘭克林及傑弗遜相提並論，都是愛國者。

然而民主黨人則持續抨擊馬斯克，紐約州聯邦眾議員蘇奧齊說，共和黨人現在齊讚馬斯克，但可別忘記他日前批評共和黨的「又大又美」稅收與支出法案。加州聯邦眾議員卡納更直言，ＤＯＧＥ的作為終將徒勞無功。

新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克被視為二○二八年潛在總統候選人之一。他在社群媒體Ｘ寫道，馬斯克辜負天下人，只為自己服務，「馬斯克的失敗蘊含諷刺，在他試圖摧毀政府的過程中，又顯出政府的重要性」。