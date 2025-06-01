川普送別馬斯克讚「友誼會持續」 馬斯克：公職就是修行

白宮五月卅日為數月間領導政府效率部（ＤＯＧＥ）的全球首富馬斯克舉辦送別記者會，美國總統川普到場，盛讚馬斯克帶領ＤＯＧＥ裁撤數萬名政府僱員、刪減巨額開支，成績斐然，也說馬斯克依然是他的親近顧問，友誼會持續下去。

馬斯克日前受訪時批評川普的減稅法案後，五月廿八日宣布將卸下政府職務，川普廿九日預告兩人將共同召開記者會。

在橢圓辦公室記者會上，川普說馬斯克「不需要做這個（ＤＯＧＥ）」，但馬斯克「大幅改變華府辦事的舊方式」；川普也說馬斯克不會真的離開，ＤＯＧＥ是馬斯克的「兒子」。

川普向馬斯克及其團隊致謝，並說該團隊大多數人會留下，ＤＯＧＥ的成果會在未來顯現，「甚至一兩年後，就會看到豐碩成果」。

馬斯克說，他擔任特殊政府僱員的日子須結束，但這不是ＤＯＧＥ的結束，而是真正的開始，「ＤＯＧＥ團隊只會愈來愈強大，影響力愈來愈強」，有信心在未來看到浪費性支出及政府開支減少的金額達到一兆美元。

馬斯克將其在華府的時間比擬為「佛教修行」，並說日後將持續造訪白宮，繼續當川普的朋友及顧問，「若總統有任何希望我做的事，我隨時為總統效勞」。

馬斯克當天一身黑色，戴著ＤＯＧＥ字樣鴨舌帽，Ｔ恤寫有「Dogefather」（政府效率部之父）。但他右眼顯然有瘀傷，在場記者詢問他眼睛怎麼了？馬斯克打趣說，「我可沒到任何接近法國的地方」。此話似乎是開法國總統馬克宏的玩笑；馬克宏五月廿五日抵達越南訪問，下機前被拍到遭妻子「推臉」。

馬斯克接著透露，眼睛瘀傷是因為跟他五歲兒子Ｘ玩鬧所致，「我跟兒子講『來揍我的臉啊』，而他真的這麼做」。

另據紐約時報五月卅日引述知情人士報導，馬斯克去年輔選川普期間大量吸食Ｋ他命，造成膀胱受損。他也吸食搖頭丸與迷幻蘑菇，去年奔走各地時隨身帶藥盒。尚不清楚他在ＤＯＧＥ服務期間有無吸毒。馬斯克過去曾承認服用Ｋ他命，但稱是醫生開的藥，以治療「負面心態」。

ＤＯＧＥ指出，川普一月廿日就職以來，該部已替聯邦政府省下一七五○億美元開支。但跨黨派專家說ＤＯＧＥ誇大數字，且與馬斯克過去保證要省一兆甚至兩兆美元差距太大。美聯社五月卅日報導，馬斯克當初帶著鏈鋸到華府，如今安靜退出，留下一片狼藉和未竟期望；專家說，馬斯克不懂華府運作就大刀改革，當然就注定失敗。