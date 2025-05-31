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美華盛頓州載蜂箱卡車翻覆 2億5000萬隻蜜蜂傾巢而出

中央社／ 西雅圖30日綜合外電報導
美國西北角華盛頓州今天發生1輛載滿蜂箱的半拖車翻覆，導致2億5000萬隻蜜蜂傾巢而出。警方因此提醒民眾避開蜂群。示意圖／ingimage
美國西北角華盛頓州今天發生1輛載滿蜂箱的半拖車翻覆，導致2億5000萬隻蜜蜂傾巢而出。警方因此提醒民眾避開蜂群。示意圖／ingimage

美國西北角華盛頓州今天發生1輛載滿蜂箱的半拖車翻覆，導致2億5000萬隻蜜蜂傾巢而出。警方因此提醒民眾避開蜂群。

法新社報導，華盛頓州瓦特康郡（Whatcom County）警局在社群媒體發文表示：「現在有2億5000萬隻蜜蜂不受控制。由於牠們可能逃竄和成群移動，請避開這個區域。」

事發區域毗鄰加拿大邊境，距溫哥華約僅48公里。當局已經關閉道路，由蜜蜂專家協助進行清理。

養蜂人當中有些只為生產蜂蜜，許多人則是為了將蜂巢租給有授粉需求的農民。

蜜蜂 美國 社群媒體

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