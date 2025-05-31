快訊

妻兒哀傷抵醫院！三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

獨／「連道歉都沒有」三峽車禍肇事翁今過世 議員曝被害家屬心情

板橋新海路大樓火警「濃煙直竄天」 救出1婦人急送醫

再護航川普！Fed主席熱門人選轟央行官員公主病 喊話「該長大了」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
被視為下屆Fed主席熱門人選的前Fed理事華許表示，總統本就應當有權批評央行，央行官員不應有「公主病」。圖／美聯社
被視為下屆Fed主席熱門人選的前Fed理事華許表示，總統本就應當有權批評央行，央行官員不應有「公主病」。圖／美聯社

被廣泛視為川普明年用來接替聯準會Fed）主席鮑爾頭號人選之一的前Fed理事華許（Kevin Warsh），不僅護航說總統有權利批評央行（Fed），Fed官員別那麼怕被罵。

華許30日在加州舉行的雷根國家經濟論壇上表示，「央行官員不應該有公主病（原文為Pampered Prince）」，如果總統認為Fed做得不好，他應該要能夠批評它。

華許說：「央行被創造出來就是要讓政治人物能有個責備的對象...我總是屏息閱讀報紙上描述政治人物是如何刻薄地對待央行的報導。」「我只能說，該長大了。堅強點。」

Fed對華許的發言拒絕置評。

川普29日和鮑爾在白宮會面，這也是川普重返白宮後兩人首次面對面會談。他們兩人之間關係因為利率議題而產生許多緊張：川普多次在社群媒體和記者會上痛批鮑爾不願意降息。

而在稍早之前，美國最高法院也在5月22日做出裁定，重申了Fed的機構獨立性。鮑爾的任期將做到明年5月，但只有少數人士預期川普會再次提名他。

現為胡佛研究所研究員的華許，長期主張Fed規模7兆美元的資產負債表是項問題。他30日再度指責這一點，導致了美國政府過度支出，並進而引發疫情過後的通膨飆漲。

鮑爾 聯準會 川普 公主病 Fed

延伸閱讀

川普揚言炸伊朗核設施 德黑蘭批踩紅線「公開展現敵意」

川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

川普總針對中留學生下手 紐時專欄作家：想想錢學森

國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅

相關新聞

美華盛頓州載蜂箱卡車翻覆 2億5000萬隻蜜蜂傾巢而出

美國西北角華盛頓州今天發生1輛載滿蜂箱的半拖車翻覆，導致2億5000萬隻蜜蜂傾巢而出。警方因此提醒民眾避開蜂群

再護航川普！Fed主席熱門人選轟央行官員公主病 喊話「該長大了」

被廣泛視為川普明年用來接替聯準會（Fed）主席鮑爾頭號人選之一的前Fed理事華許（Kevin Warsh），不僅護航說總...

「缺乏中立性」川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任

美國總統川普今天宣布，他已經解僱位於華府的國家肖像館館長薩傑特，並稱她是「多元、平等及包容」倡議的支持者，不適合擔任這個...

川普總針對中留學生下手 紐時專欄作家：想想錢學森

川普政府要積極吊銷與中國共產黨有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證，引發中國留學生高度焦慮，然而此舉也引來美國內部反對聲音...

申請哈佛學生簽證將全面審查社媒 帳號2狀態恐被質疑可信度

白宮與精英學術機構的鬥爭正在加劇，國務院已通知美國領事館和大使館立即開始審查哈佛學生簽證申請人的社群媒體帳戶，找尋是否存...

美聯社：馬斯克帶著「鏈鋸」到華府 離開時留下狼藉

美聯社分析，特別政府雇員馬斯克(Elon Musk)當初帶著鏈鋸來到華盛頓，離開時留下狼藉和未竟期望。專家分析，馬斯克不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。