告別白宮記者會右眼瘀青引關注 馬斯克曝「5歲兒子下的手」

億萬富翁馬斯克30日正式卸下公職身分，現身白宮橢圓辦公室，向川普總統告別，但右眼卻有著明顯的瘀青。當記者問及此事時，馬斯克透露，是兒子「X」打的。

據《商業內幕》報導，馬斯克告訴記者，「我當時只是在跟小X玩鬧，然後我說，『來吧，朝我臉上揍一拳。』結果他真的打了。事實證明，即使是一個5歲的孩子也會打你臉」。

川普隨後插話補充道：「如果你認識X，X真能做到」。

#Musk jokes that he "was nowhere near #France," a reference to the now-viral video of the interaction between first lady #BrigitteMacron & PM #EmmanuelMacron pic.twitter.com/ceGwi9kqft — Manoj Gupta (@PassionForNews) 2025年5月31日

X Æ A-Xii是馬斯克和加拿大歌手格萊姆絲（Grimes）所生的長子，自川普重新入主白宮以來，他便時常出現在父親身邊。馬斯克稱他為「小X」，他多次現身橢圓辦公室和國會山莊，記者們也曾目擊馬斯克陪同小X搭乘總統專用直升機「陸戰隊一號」（Marine One）。

談到黑眼圈時，馬斯克笑稱自己「壓根沒靠近法國」，暗指法國總統伉儷日前到訪越南時，攝影師捕捉到第一夫人布莉姬伸手推了馬克宏總統的臉，成為網友熱議話題。

每日郵報報導，福斯新聞記者就此事向川普提問，「您作為一位世界領袖，對另一位世界領袖有什麼婚姻建議嗎？」

結過三次婚的川普笑著回應：「門要記得關上。」隨後又說：「那可不太好。」引來橢圓辦公室內一陣哄堂大笑。川普談到馬克宏時，措詞謹慎地表示：「我和他談過了，他很好，他們沒事。他們兩個都是很好的人，我很了解他，但我不知道那是怎麼一回事，不過我很了解他，他們沒事。」

馬斯克隨即插話：「我這兒也有點瘀青。」