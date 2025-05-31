聽新聞
0:00 / 0:00
告別白宮記者會右眼瘀青引關注 馬斯克曝「5歲兒子下的手」
億萬富翁馬斯克30日正式卸下公職身分，現身白宮橢圓辦公室，向川普總統告別，但右眼卻有著明顯的瘀青。當記者問及此事時，馬斯克透露，是兒子「X」打的。
據《商業內幕》報導，馬斯克告訴記者，「我當時只是在跟小X玩鬧，然後我說，『來吧，朝我臉上揍一拳。』結果他真的打了。事實證明，即使是一個5歲的孩子也會打你臉」。
川普隨後插話補充道：「如果你認識X，X真能做到」。
X Æ A-Xii是馬斯克和加拿大歌手格萊姆絲（Grimes）所生的長子，自川普重新入主白宮以來，他便時常出現在父親身邊。馬斯克稱他為「小X」，他多次現身橢圓辦公室和國會山莊，記者們也曾目擊馬斯克陪同小X搭乘總統專用直升機「陸戰隊一號」（Marine One）。
談到黑眼圈時，馬斯克笑稱自己「壓根沒靠近法國」，暗指法國總統伉儷日前到訪越南時，攝影師捕捉到第一夫人布莉姬伸手推了馬克宏總統的臉，成為網友熱議話題。
每日郵報報導，福斯新聞記者就此事向川普提問，「您作為一位世界領袖，對另一位世界領袖有什麼婚姻建議嗎？」
結過三次婚的川普笑著回應：「門要記得關上。」隨後又說：「那可不太好。」引來橢圓辦公室內一陣哄堂大笑。川普談到馬克宏時，措詞謹慎地表示：「我和他談過了，他很好，他們沒事。他們兩個都是很好的人，我很了解他，但我不知道那是怎麼一回事，不過我很了解他，他們沒事。」
馬斯克隨即插話：「我這兒也有點瘀青。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言