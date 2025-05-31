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美最高法院挺川普 允政府撤銷50萬移民合法身分

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國最高法院今天為總統川普打擊移民的措施帶來重大勝利，同意川普政府撤銷來自4個加勒比海與拉丁美洲國家50萬名移民暫時留在美國的合法身分。

綜合法新社與路透社報導，美國前總統拜登（JoeBiden）在任時給予部分移民2年的人道「臨時入境許可」（parole）。但最高法院今天的裁決，將使53.2萬名持「臨時入境許可」的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民面臨被驅逐出境的風險。

波士頓聯邦地區法院法官塔萬尼（Indira Talwani）先前下令暫停川普政府終止移民「臨時入境許可」的措施，然而最高法院今天的裁決，又讓塔萬尼的命令暫緩執行。

移民「臨時入境許可」是美國法律賦予的一種臨時許可，允許移民因「緊急人道原因或重大公共利益」而留在美國居住和工作。民主黨籍的拜登將「臨時入境許可」作為政府遏止美國與墨西哥邊境非法移民的手段之一。

這項裁決代表美國最高法院第2度支持川普積極兌現驅逐數以百萬計非公民的競選承諾，川普為此採取一連串措施，也引發一系列訴訟。

自由派大法官目前在最高法院屬於少數，其中2人強烈反對這項裁決，他們說，6名保守派大法官「明顯搞砸」這項裁決，低估了那些可能受影響的人們承受的「毀滅性後果」。

川普政府表示，撤銷臨時入境許可所給予的身分，將讓政府更容易把移民送入迅速驅逐程序。

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