紐時：馬斯克輔選川普期間服用太多K他命 致膀胱受損

紐約時報31日報導，馬斯克去年輔選川普期間大量使用K他命，導致膀胱受損。消息人士向紐約時報透露，馬斯克的藥物使用還包括搖頭丸和迷幻蘑菇（Psychedelic Mushrooms）。

全球首富馬斯克去年投入約 2.75億美元支持川普的競選活動，成為核心成員。馬斯克隨身攜帶標示為阿得拉爾（Adderall） 的藥品包裝，該藥物為一種中樞神經刺激劑，常用於治療ADHD（過動）及其他相關疾病。

消息人士指出，馬斯克身邊的親近人士對他的行為異常、情緒不穩定，以及對生育更多子女的執著感到擔憂，尤其是在競選活動的最後幾個月。

目前尚不清楚馬斯克在擔任政府效率部（DOGE） 負責人期間是否仍持續使用藥物。他在該機構任職期間，與川普內閣成員頻繁發生衝突。馬斯克30日正式卸任，結束其政府特聘人員的合約。他對該機構遭受的批評及其企業形象受損表示遺憾。

30日於白宮與川普共同出席活動時，馬斯克被問及紐約時報的報導。他回應道：「這是那家因錯誤報導『通俄門』而獲得普立茲獎的媒體嗎？是同一家機構嗎？我們換個話題吧。」

馬斯克曾公開表示，他服用K他命來治療憂鬱症。

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