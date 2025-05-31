傳美駐外使館獲令 審查哈佛學生簽證申請人社群帳號

中央社／ 華盛頓30日專電

美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，美國駐外領事館與大使館已獲指示，即刻開始審查哈佛大學學生簽證申請人的社群媒體帳號，尋找是否存有反猶太主義內容。此舉未來還可能擴及全美各大學。

Politico引述美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報指出，國務院昨晚指示美國駐外領事館及大使館，領事官員應對「以任何目的前往哈佛大學（Harvard University）的非移民簽證申請人，進行全面的線上活動審查」。雖然這項政策主要針對學生，但也包括教職員、研究人員、職員以及受邀講者。

根據電報，這項政策立即生效。國務院未立即回覆Politico的置評請求。

報導指出，這項文件正式啟動川普（DonaldTrump）政府本週稍早提出針對所有申請美國大學的外國學生擴大社群媒體審查計畫，同時暫停新的學生簽證申請面談預約。儘管社群媒體審查原本就存在，但先前主要針對那些可能曾參與抗議以色列在加薩行動的返美學生。

電報指出，在這項新措施之下，反猶太主義與相關觀點是領事官員審查重點，但並未明確說明在國務院高層眼中，哪些情況會構成足以讓申請人無法入境的反猶太言論。

文件提到，有關哈佛的審查程序「也將作為擴大篩查與審查簽證申請人的試點」，且「這項試點計畫將逐步擴大」。這顯示了其他被川普政府鎖定的大學同樣可能被納入這項計畫。

另一個值得注意的點是，國務院高層希望領事官員考慮「完全沒有線上活動足跡，社群媒體帳號設為『私人』或僅限部分人可見，是否表示有意規避審查，進而引起對申請人誠信的疑慮」。電報還指示領事官員告知擁有私人帳號的申請人，可能因此被視為意圖規避審查，並要求他們在反詐騙部門審查期間將帳號設為公開。

這項新措施加劇了白宮與美國菁英學術機構之間的緊張關係。美國政府持續與哈佛大學對峙，指控該校在以哈戰爭期間，未能妥善處理校園內的反猶太主義問題；聯邦政府已取消對哈佛數十億美元的研究經費，並與哈佛進行訴訟攻防，甚至還撤銷哈佛招收國際學生的權利，這項禁令已遭法官裁定暫停執行。

不僅如此，美國政府也將矛頭指向其他學術群體。盧比歐28日表示，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者，Politico指出，這項措施的執行讓國務院官員感到困惑。

美國 社群媒體 哈佛大學

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