又是戰術？ 白宮官員：美擬對陸採取「其他行動」

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美中之間的樂觀情勢似乎維持不到一個月又急轉直下。白宮負責政策的副幕僚長米勒（Stephen Miller）30日表示，川普政府正準備針對中國大陸採取其他行動。當天稍早美國總統川普才貼文批北京「違反」與華盛頓的貿易協議；前一天財長貝森特更直指美中貿易談判「有點停滯」，兩國領導人若能直接通話，或許有些幫助。

路透報導，米勒30日在白宮告訴記者，美國可能採取各種行動，確保協議獲遵循。

他另外在CNN上表示：「我們已經採取了一些措施、正在採取一些措施、也正在考慮採取一些措施。如果中國繼續沿著這條路走下去，而不是尋求合作之路，那將是極其不明智的」。

同日稍早，川普在自家社群媒體Truth Social上貼文表示：「中國，或許對有些人而言並不意外，已完全違反與我們的協議。好好先生就當到這裡為止！」但他並未詳述中方是如何違反兩國本月稍早談判出的協議。

本周以來，川普當局宣布將開始撤銷部分中國學生的簽證，引來北京抗議是「歧視性」做法，川普政府也對晶片設計軟體的銷售祭出新的限制，而根據紐時的報導，美國官員也禁止了美國關鍵的飛機引擎零件和技術，出口到中國大陸。 

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在CNBC於30日播出的專訪中說，中國履行承諾的動作很慢，他並透露尤其讓川普政府起疑的，是關鍵礦物的問題。

 他說，「我們並未見到某些關鍵礦物的流動，他們本來應該要做到的；中國大陸一直放慢、掐住像是關鍵礦物和稀土磁鐵這類東西不放」。

貝森特則是在29日接受福斯新聞訪問時表示，「我想說的是，談判有點停滯了。」他相信「未來幾周」將與中國官員進行更多談判。不過他也說，兩國領導人的親自參與恐怕相當重要。

貝森特本月稍早在瑞士與中國官員舉行會談後，於12日宣布暫時撤回對彼此商品徵收的超過100%關稅。

不到20天後貝森特又說，「我認為，鑒於談判的規模和複雜性，這將需要兩位領導人相互權衡。」

貝森特 美國 川普

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