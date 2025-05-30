川普發文怒控中違反貿易協議 揚言：好人就當到這！

美國總統川普30日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指控，中國大陸徹底違反與美國達成的貿易協議，稱這個結果對有些人而言或許並不奇怪，並揚言「好人就當這」。

川普貼文寫道：「兩周前，中國陷入嚴重的經濟危機！我設定的高關稅讓中國幾乎不可能進入美國市場進行貿易，而美國目前為止是世界第一大市場。實際上，我們和中國斷絕了貿易，這對他們而言是毀滅性的。許多工廠關閉，而且說得委婉點，還出現了『社會動盪』。我看見了一些正在發生的事，我不喜歡這樣。」

貼文繼續寫道，川普稱他「很快」和中國大陸達成協議，以讓大陸避免陷入一個他認為會非常糟糕的局面。他指出，也因為這項協議，一切很快穩定下來且大陸恢復正常營運，所有人都非常高興，那是個好消息。

然而，川普在文末話鋒一轉，寫道：「壞消息是，中國『徹底違反了他們和我們之間的協議』，或許有些人對此並不感到意外。好人就當到這裡為止！」