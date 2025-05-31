馬斯克出走DOGE效率部 前員工看衰：部門很快會瓦解

美國總統川普廿九日在自創社群媒體真實社群寫道，「我將於（美東時間）明天（卅日）下午一時半（台灣時間卅一日凌晨一時半）在（白宮）橢圓辦公室和馬斯克召開記者會；這將是他（在政府效率部ＤＯＧＥ）任職的最後一天，其實也不盡然，因為他將永遠與我們同在，一路提供協助」。

特斯拉執行長馬斯克廿八日晚間宣布，將卸下ＤＯＧＥ特別雇員的職位，但承諾即使他離開公職，ＤＯＧＥ也會繼續完成使命。一位該部前職員則預料，少了馬斯克這位靈魂人物，川普旨在削減聯邦政府開支的計畫可能不久就會瓦解。

路透廿九日報導，卅二歲軟體工程師拉文吉亞在該部任職近兩個月，五月稍早被解雇。他預料，該部很快會「無疾而終」。

拉文吉亞說，該部的計畫之所以吸引人，很大一部分原因就是馬斯克。他預料該部工作人員會開始不去上班，就像一群年輕人加入一家四個月後就會倒閉的新創公司般。

該報導說，馬斯克當初承諾將削減兩兆美元的聯邦開支，但實際上該部估計至今僅節省約一七五○億美元，且統計數據還充滿錯誤。

拉文吉亞表示，他是透過個人管道受邀加入該部，並於三月正式進入團隊。儘管自豪在退伍軍人事務部達成一些工作成果，例如協助更新機構內部的人工智慧（ＡＩ）聊天機器人系統，但拉文吉亞常對自己的工作內容感到茫然；「我被派到退伍軍人事務部，配了台惠普筆電。然後呢？我們到底該做什麼、有什麼規畫嗎？我感覺自己像被整了」。

五月初拉文吉亞接受媒體Fast Company訪問談自己在該部的工作情況，之後電腦權限就被撤銷，形同被解雇；「我的ＤＯＧＥ時光就此結束」。