哈佛拿下階段性勝利…美法官裁定 哈佛暫可繼續收國際生

美國麻州聯邦地區法官巴洛茲廿九日延長臨時限制令（ＴＲＯ），阻止川普政府禁止哈佛大學招收外籍生的舉措。這代表哈佛仍可繼續招收國際學生及學者。美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）廿八日要求哈佛在卅天內回應，包括哈佛與外國企業合作，以及未能充分回應校內反猶太主義的指控。

美國土安全部長諾姆廿二日下令終止哈佛的學生與交換訪客計畫（ＳＥＶＰ）認證，指控哈佛允許「反美、支持恐怖主義」的外國人去「騷擾和人身攻擊個人，並破壞該校曾備受尊敬的學習環境」。該部廿八日改口稱「有意撤銷」哈佛ＳＥＶＰ認證，限哈佛卅天內回覆。ＳＥＶＰ認證一被撤銷，哈佛就不能再招收國際學生。

哈佛廿三日指控川普政府違憲，巴洛茲同日發出ＴＲＯ，擋下川普政府禁止哈佛招收國際學生的舉措，暫時讓哈佛在訴訟期間能繼續招收國際學生，並於廿九日舉行聽證會。

華盛頓郵報報導，巴洛茲廿九日還裁定，在她批准發布初步禁制令（ＰＩＯ）前，她延長的ＴＲＯ將持續有效。她延長ＴＲＯ是在哈佛畢業典禮當天發布，代表哈佛在反抗川普的鬥爭中取得階段性勝利。

哈佛發言人牛頓則聲明，延長ＴＲＯ讓校方在案件審理期間繼續招收國際學生和學者，哈佛仍將採取行動來保護國際學生和學者的權利，他們是哈佛大家庭的一員，對校方的學術使命和學校至關重要，他們的存在為美國帶來無可估量的利益。

川普政府廿八日再次企圖撤銷哈佛招收國際學生的資格，ＩＣＥ代理局長里昂斯致函哈佛稱當局要求哈佛在卅天內回應，包括哈佛與外國企業合作，以及未能充分回應校內反猶太主義的指控。哈佛則強調早已配合回應，但諾姆廿二日表明，哈佛回應不夠充分，因此下令立即暫停哈佛的ＳＥＶＰ認證。

哈佛在訴訟中主張，美國政府未遵守取消學校招收國際學生資格的行政程序和規定，包括給予學校上訴機會和卅天回應期。諾姆最初的信件並未提到哈佛違反哪些規定或條例，而廿八日的信函譴責哈佛違反通報規定以及反猶主義的行政命令。

哈佛移民服務主任馬丁在法庭文件中指出，儘管法官發出ＴＲＯ，但川普政府阻止哈佛招收國際學生的行為，已對美國學術環境造成「深刻的恐懼、擔憂和困惑」。很多國際學生正尋求轉學或延後入學，已到該校麻州劍橋校區的國際學生則被海關送去接受額外檢查，到美國使領館尋求簽證也遭拒或面臨拖延。