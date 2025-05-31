美允政府對外人投資加稅

美國聯邦眾議院上周通過厚達1,000頁租稅與支出法案中，潛藏一條未獲廣泛關注且條文艱澀的條款，正引發華爾街警戒，該條文允許政府對外人在美投資加重稅負。

華爾街擔心這形同把「美國資本市場武器化」，可能使企業投資急速降溫，窒息外國對美國資產的需求，顛覆美國金融市場，並打擊美國產業。

眾院22日通過的租稅與支出法案，第899條為「對不公平外國租稅實施救濟」條款，內容為若美國認定某國對美國實施「歧視」租稅政策，那麼政府能對來自該國的個人與企業加重稅負，包括所有權屬於外國的美國企業、在美國設有分支機構的外國企業，以及投資機構。

這項措施將針對美國聲稱有「不公平外國稅制」的國家，可能影響多數歐盟國家、英國、澳洲、加拿大及世界其他國家，能分四年、每年提高對美國企業股利及部分公司債利息所得的稅率5個百分點，可能受影響的對象包含主權財富基金、退休金基金及政府實體等法人、以及擁有美國資產的零售投資人和企業。

至於外資購買美國公債是否同樣要被課稅，899條並無明確規定。外國投資人購買美國公債的利息所得通常都免稅，如果課稅，代表現行政策的一大改變，也將加劇持有美債的外國投資人憂慮。

德銀分析師認為，899條形同「把美國資本市場武器化寫入法律」，「挑戰美國資本市場的開放性」。保德信投資管理公司共同投資長彼德斯表示，「這是令市場驚嚇的事件，使已脆弱的信心再受重創，尤其是外人投資。在美國債負沉重且需要融資之際，這是一種自傷行為」。

摩根士丹利分析師指出，899條可能壓低美元匯率，並「打擊外人投資」。摩根大通強調，這對「美國與外國企業都有重大影響」。