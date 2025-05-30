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川普貼文批陸引憂…美股早盤開低走低 台積ADR跌1.8%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普發文宣稱中國違反兩國貿易協議，引發市場擔憂，美股早盤下跌。美聯社
川普發文宣稱中國違反兩國貿易協議，引發市場擔憂，美股早盤下跌。美聯社

美國總統川普30日在股市開盤前貼文，宣稱中國大陸違反了兩國之間的初步貿易協議，市場再度陷入美中可能進入曠日廢時貿易戰的不安情緒，美股30日早盤開低走低。

道瓊工業指數30日早盤下跌107點，或0.2%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.6%和0.8%；費城半導體指數下跌1.9%；台積電ADR則跌1.8%。

川普30日在自家社群媒體Truth Social上發文宣稱，中國已違反了目前與美國之間的貿易協議，並且還說「好好先生就當到這裡為止」。美國財長貝森特早先在福斯新聞網專訪中就已經透露，美中貿易談判「有一些停滯」。

美國國際貿易法院28日的裁決，讓川普政府發現其關稅計畫將面臨法律困境。雖然上訴法院29日允許了這些關稅可繼續實施至下周，但投資人仍好奇，這下美中之間是否、或者何時才會達成長期協議。

儘管早盤下跌，但道瓊指數本月來仍大漲約4%，標普500和那斯達克指數更分別大漲逾6%和10%。三大指數本周來也分別上漲1.4%、約2%和2.3%。

投資人也關注30日發布的美國4月個人消費支出（PCE）平減指數，和去年同期相比上升2.1%，低於預估的2.2%，也低於3月時的2.3%升幅。該指數被視為是聯準會（Fed）所青睞的通膨指數。

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