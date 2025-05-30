快訊

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

戰爭資金哪來？俄油氣出口大賺9千億美元 為盟國援烏金三倍

自撞鐵拒馬…屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士頭部重創不治

美國預測房價指標史上最低迷 房市即將大崩盤？

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社
目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

美國房市歷經過去數年的競標戰和房價節節攀升後，權力平衡可能終於開始改變。最新報告顯示，目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。

不動產公司Redfin 29日公布的分析顯示，截至4月美國房屋賣家幾乎比買家多50萬人，寫下2013年Redfin開始彙編這項數據以來最大落差。Redfin指出，目前美國待售屋數量是2020年3月以來最多。如果剔除疫情爆發導致美國房市陷入停滯的2020年4月，目前買家人數也是2013年Redfin開始追蹤以來最少。

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）上周公布的數據，4月成屋銷售價格中位數比去年同期上漲1.8%至41.4萬美元，連續第22個月上漲，並創下史上最高4月紀錄。另一方面，美國標準30年期固定房貸平均利率目前在略低於7%的水準徘徊，債市陷入動盪可能導致利率進一步走揚。美國銀行（BofA）28日公布的調查結果顯示，75%潛在房屋買家正等待房價和利率下跌。

拉斯維加斯不動產經紀人波爾（Karen Pohl）向CNN表示，最近數月察覺市況轉而對房屋買家有利。波爾說：「從過去春季銷售季情況來看，我察覺許多房屋今年留在市場上的時間較長。我認為許多房屋賣家訂價仍充滿野心，現在訂價或許該回歸現實，才能在市場上競爭。」

Redfin經濟研究主管趙辰（音譯）表示，Redfin預估今年底前房價將下跌1%。趙辰說：「賣家和買家比率通常被視為能預測房價走勢，時間落差約三至六個月。」

賣家 美國 房市 房屋

延伸閱讀

路透稱川普計劃擴大對台軍售 大陸：堅決反對

假休兵真管制？美中貿易成「供應鏈戰爭」 前財政官員預言最終局面

美籲我強化軍備採購 劉湘濱：美僅為軍工企業利益

美國政策轉向 證管會撤銷對幣安與趙長鵬訴訟

相關新聞

美國預測房價指標史上最低迷 房市即將大崩盤？

美國房市歷經過去數年的競標戰和房價節節攀升後，權力平衡可能終於開始改變。最新報告顯示，目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度...

聯邦法院裁定 哈佛大學暫可招收國際生

麻州聯邦地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)於29日延長臨時禁制令，阻止川普政府禁止哈佛大學招收外國學生...

簽證恐吊銷 中國留學生人心惶惶…有人考慮尋他國機會

國務院28日宣布要積極吊銷與中國共產黨有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證，引發中國留學生高度焦慮。在舊金山一所理工科大學...

婚姻綠卡取消「面談豁免」審核更嚴 時間拉長至2年

對移民而言，與美國公民結婚並取得綠卡並非新鮮事。然而隨著川普總統推動更嚴格的移民政策，移民律師指出，婚姻綠卡審查程序已經...

美中關稅暫休兵 「彼此都痛苦」的脫鉤過程未停

華爾街日報分析，身為全球兩大經濟體的美、中兩國雖然關稅戰暫時休兵，彼此都感覺痛苦的脫鉤過程卻持續進行，川普政府取消部分中...

國務院：不容許中共竊美科研成果 將加強審查中港簽證申請

國務卿魯比歐28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生；國務院發言人布魯斯(Tam...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。