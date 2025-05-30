哈佛學生慶祝畢業典禮 力挺學生群體多元和國際化

常春藤盟校哈佛大學畢業生今天在關鍵時刻慶祝畢業典禮，當演講者強調保持學生群體多元化和國際化，並在川普政府攻擊下堅持真理時，在場者紛紛高聲歡呼。

綜合美聯社和路透社報導，哈佛大學（HarvardUniversity）畢業生萊曼（Thor Reimann）演說指出：「我們將要離開的校園與我們當初進入的校園截然不同，哈佛大學現在成為美國高等教育全國鬥爭的中心。」

他說：「我們的大學當然不盡完美，但今天我很驕傲地與我們的畢業生、教職員和校長站在一起，共同堅信這個正在進行的真理計畫是值得捍衛的。」

一名美國聯邦法官今天表示將延長臨時禁令，以阻止川普政府立即撤銷哈佛大學招收國際學生的能力，成為這間常春藤盟校與政府進行多重抗爭的一次勝利。

波士頓地區法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）宣布，在她首次向哈佛大學發出臨時命令以阻擋川普政府行動6天後，打算發布初步禁制令。

巴洛茲指出，這項臨時命令仍將維持效力，這段期間將讓川普政府和哈佛大學雙方律師就禁制令條文進行協商。

今天早上法院展開庭審時，數以千計哈佛學生在約8公里外的校園參加畢業典禮並取得學位。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）致詞時，對「來自街坊、全國和世界各地即將畢業的學生」表達歡迎之意，獲得全場起立鼓掌。

川普政府對這所美國歷史最悠久及富有的大學展開多方面攻擊，包括凍結數以十億計美元資金和其他補助、提議終止其免稅地位，並針對是否歧視白人、亞裔人士、男性、異性戀員工或求職者等展開調查。

哈佛大學指出，撤銷哈佛招收國際學生的能力將會產生不利影響。哈佛大學超過1/4的學生屬國際學生，至於著名的哈佛甘迺迪學院（Harvard KennedySchool）更有近6成研究生來自其他國家。

攻擊哈佛大學是川普政府更廣泛施壓的一部分，目的是讓高等教育機構符合政府政策。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，政府應「積極」展開行動，撤銷就讀美國學校的中國學生簽證，包括與中國共產黨有關聯且在關鍵領域研讀的學生，但未詳述。

目前有逾27萬5000名中國學生註冊就讀美國數以百計間大學，為這些學校提供主要收入來源，並成為美國科技企業重要的人才來源，然而政府這項決定，讓那些獲得明年入學資格的學生感到絕望和沮喪。

在盧比歐做出上述宣布前，針對美國大學的攻擊多限於哈佛大學、哥倫比亞大學（Columbia University）和賓州大學（University of Pennsylvania）等常春藤盟校，指稱這些大學有左翼偏見和反猶太主義。

美國高等院校協會（AAC&U）主席帕斯奎瑞拉（Lynn Pasquerella）指出，川普政府針對國際學生的舉措將對學校和美國帶來負面影響。

她表示，中國學生現在尤其面臨超嚴格審查，正在尋找其他地方的學校就讀，「這對我們來說是巨大損失，造成人才流失」。