魯比歐推動撤銷簽證 陸生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

美國國務卿魯比歐28日宣布，國務院將與國土安全部合作，大力撤銷部分中國大陸留美學生的簽證，包含與中共有關聯的陸生。NBC新聞30日報導，這些陸生表示，他們正在質疑自己當初選擇留學美國的決定。

根據報導，受訪的陸生表示，他們來到美國，是為了追求在中國大陸覺得缺乏的自由，但川普政府如今卻開始變得像他們當初離開的那個嚴苛政權一樣。

一位在新澤西州某大學攻讀博士的陸生說：「美國代表自由，代表民主，這就是我們來這裡追逐夢想的原因。在中國，政府可以控制教育、高中和大專院校。我們原以為美國會有所不同。」由於擔心遭到報復，他要求匿名。

魯比歐在「X」發文表示，受影響的學生將包含「與中國共產黨有關聯，或在關鍵領域就讀者」，除此之外並未提供其他細節。外界對這項新指令充滿疑問，包括政府將調查哪些「關鍵領域」，以及與中共有何種聯繫會受到審查，但已經在許多中國大陸學者中引發恐慌，而他們是美國第二大國際學生群體。

一位在某常春藤盟校攻讀經濟學的陸生表示，他覺得川普政府所採用的手段，包括尖銳嚴厲的言辭和恫嚇，讓人聯想到中國大陸政府的策略。該學生指出，北京扣留某些政治研究經費並不罕見，這與川普威脅哈佛大學或採取其他壓制手段如出一轍。

他說：「在中國，我們都是中國人，所以他們不能撤銷我們的公民身分，但他們可以註銷學籍，這種情況通常發生在參與政治活動的人身上」。

他進一步表示，「我認為，他們只是拿中共來煽動『紅色恐慌』（Red Scare），其實並不在乎什麼理想。我們常開玩笑說，川普好像在照著習近平的劇本做事。」

這位博士生所說的「紅色恐慌」，指的是美國歷史上對共產主義和社會主義可能崛起的恐懼時期。他透露，自己和同學們目前正在考慮回國，或前往其他亞洲國家，而這原本並不在他們的計劃中。他提到，在赴美之前，曾設想這是一個歡迎多元、包容所有背景的國家、一個可以讓他紮根的地方，但如今他對美國的看法已經發生巨大變化。

他說：「我的家人和最好的朋友打電話跟我說：『嘿，我覺得你也許應該回來了，我們認為你沒有理由再留在美國。』」