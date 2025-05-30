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馬斯克走後DOGE有何下場？前員工曝工作亂象 預估「很快瓦解」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
32歲的軟體工程師拉文吉亞在DOGE任職近兩個月，本月稍早被解雇。他預估少了馬斯克的DOGE很快就會「無疾而終」。路透
32歲的軟體工程師拉文吉亞在DOGE任職近兩個月，本月稍早被解雇。他預估少了馬斯克的DOGE很快就會「無疾而終」。路透

特斯拉執行長馬斯克28日晚間宣布，他將卸下政府效率部（DOGE）特別雇員的職務，但承諾即使他離開，DOGE也會繼續完成使命。一位前員工則預測，少了馬斯克這位靈魂人物，這項旨在削減政府開支的計畫恐怕不久就會瓦解。

路透報導，32歲的軟體工程師拉文吉亞（Sahil Lavingia）在DOGE任職近兩個月，本月稍早被解雇。他預估DOGE很快就會「無疾而終」。

拉文吉亞表示，「這個計畫之所以吸引人，很大一部分原因就是有馬斯克」。他預料DOGE工作人員「會開始不再去上班，就像一群年輕人加入一間4個月後就會倒閉的新創公司一樣」。

路透指出，馬斯克當初承諾將削減2兆美元的聯邦開支，但實際上DOGE估計至今僅節省約1750億美元，且統計數據還充滿錯誤。

拉文吉亞表示，他是透過個人管道受邀加入DOGE，並於今年3月正式進入團隊。儘管自豪在退伍軍人事務部達成一些工作成果，例如協助更新機構內部的AI聊天機器人系統，但拉文吉亞經常對自己的工作內容感到茫然。

「我被派到退伍軍人事務部，配了一台惠普筆電。然後呢？我們到底該做什麼、有什麼規畫嗎？」拉文吉亞說，他多次提出這些問題但都得不到答案，「感覺自己像是被整了」。

拉文吉亞指出，DOGE日常營運由馬斯克旗下隧道企業The Boring Company總裁戴維斯（Steve Davis）負責，出生於土耳其的創投家阿基斯（Baris Akis）協助負責DOGE的招募與行政後勤。

拉文吉亞表示，每當有指示下達，通常是透過電話或在加密通訊軟體Signal的小群組告知，這些訊息通常會在一天內自動刪除。

他指出，指示內容包括要求加快行動，在退伍軍人事務部這個聯邦政府第二大機構推動大規模裁員。拉文吉亞說，他唯一一次見到馬斯克，是在3月的一場全員大會上，現場約有40至60名DOGE員工。

他表示，自己曾請求能否開源、也就是公開他所撰寫的一部分程式碼，馬斯克當場允許。他接著提議是否可以直播DOGE會議，以提高透明度。馬斯克說，「這是好主意，我們下周就這麼辦」，但隨即改口說「不對，也許還是先預錄，因為有安全風險」。

拉文吉亞表示，此後他再也沒有收到回覆。

今年5月初，拉文吉亞接受媒體Fast Company訪問、談及自己在DOGE的工作情況，後來電腦權限就被撤銷，形同被解雇。他表示，馬斯克與團隊主管從未明確告訴他不得對媒體發言。「我的DOGE時光就此結束，」拉文吉亞在一篇描述自身經歷的部落格文章中寫道。

馬斯克 特斯拉

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