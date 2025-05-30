馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

美國總統川普今天宣布，他與億萬富翁馬斯克明天將對媒體發表談話，當天也是馬斯克在所謂的政府效率部（DOGE）任職的最後一天。川普稱馬斯克是「了不起的人」。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上表示：「我將於美東時間明天（30日）下午1時30分在橢圓形辦公室和馬斯克（Elon Musk）召開記者會。」

他還說：「這將是他任職的最後一天，其實也不盡然，因為他將永遠與我們同在，一路給予協助。」

法新社報導，馬斯克曾將自己替川普所做的工作，比喻為一個有著2500年歷史的宗教，然而最終，這份工作只維持了動盪的4個月。

全球首富馬斯克昨天與世界最有權勢的領導人川普分道揚鑣，時機點正值他對自己推動削減開支的角色日益失望。

南非出生的馬斯克對政府效率部在試圖削減聯邦官僚體制的過程中遭遇阻礙，感到愈來愈沮喪。

這位右翼科技大亨過去曾經常出現在川普身旁，身穿這位共和黨籍總統標誌性的T恤與棒球帽，但他其實早已逐步退居幕後，轉而專注於自家的太空探索科技公司（Space X）與電動車特斯拉（Tesla）事業。

而在這段美國政治史上最不尋常、備受批評的實驗之一走向終點時，白宮幾乎並未對此多加著墨。

川普本人保持沉默。白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）今天則告訴媒體：「我們感謝他的付出。我們感謝他讓政府效率部順利起步，而削減浪費、詐欺與濫用的努力仍會持續進行。」

李威特強調，政府效率部的工作將持續進行，並補充表示：「政府效率部的領導者就是總統本人與總統內閣的所有成員。」

53歲的馬斯克在川普政府內部崛起的速度，就如同他旗下Space X火箭升空般迅速。他曾是川普2024年總統選戰的最大金主，自那時起便成為川普的親信，打破了兩個如此自負之人永遠合不來的預言。

然而，不擅社交的馬斯克難以掌握美國政治的現實面。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的卡瑪克（Elaine Kamarck）告訴法新社，真正的裂痕「始於3月中旬，當時在橢圓形辦公室和內閣會議室舉行了幾場會議，當時馬斯克與人爆發爭執」。