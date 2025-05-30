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亞太裔傳統月肯定台美人貢獻 44民選官員發聲破紀錄

中央社／ 華盛頓29日專電

每年5月為美國「亞太裔傳統月」，其中「台美人傳統週」於11日至18日舉行。台灣人公共事務會今天表示，全美共有44位跨黨派的民選官員發布公告或祝賀信函，肯定台美人對美國社會與發展的重大貢獻，人數打破歷年紀錄。

倡議團體台灣人公共事務會（FAPA）晚間發布新聞稿指出，自1999年前總統柯林頓（Bill Clinton）將母親節後的一週指定為台美人傳統週以來，台美人社群年年攜手合作，向美國社會各界分享其深厚且多元的文化傳承。

20多年來，FAPA及其全美超過40個分會，持續積極推動各地政府發布正式公告，以表彰台美人對美國多元社會與繁榮發展所做出的重大貢獻。

今年也不例外，FAPA再度發起全國性倡議行動，成功促成多位州長、市鎮長與郡長發布「台美人傳統週」公告，並獲得多位美國國會議員發函表達支持與肯定。

FAPA指出，今年的倡議成果創下歷年新高，全美共有44位民選官員發布公告或祝賀信函，包括6位州長、1位州參議院議長、19位市鎮長、4位郡長、1位市議員、8位聯邦眾議員、以及5位聯邦參議員。

在祝賀信中，甫訪台的聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）寫道：「從最早期的移民到今日在商業、教育與公共服務領域的領袖們，台美人始終展現出堅韌與創新的精神。」

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，很榮幸能慶祝台美人社群在美國的悠久歷史，並表彰FAPA及其領導團隊與全體會員所做出重要且深具影響力的貢獻。」

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）感謝台美人社群展現其文化傳統，並提升社會大眾對台美人歷史的認識。密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）也指出，台美人對密西根州各地做出了無數貢獻，讓密州更加繁榮與強盛。

「『台美人傳統週』不僅是我們慶祝文化根源、緬懷移民家庭故事的重要時刻，也是向美國大眾分享台灣豐富多元文化的珍貴契機」，FAPA總會會長林素梅說。

她表示，透過這樣的活動，不僅強化台美人自身的族群認同，也為美國多元社會注入更多理解與凝聚的力量。

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