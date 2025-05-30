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留美簽證不確定 哥大台生：有危機意識心理準備

中央社／ 紐約29日專電
川普政府要求赴美留學簽證申請需社群媒體審查，聯邦地區法官初步決定限制執行哈佛大學國際學生禁令。路透資料照
川普政府要求赴美留學簽證申請需社群媒體審查，聯邦地區法官初步決定限制執行哈佛大學國際學生禁令。路透資料照

川普政府要求赴美留學簽證申請需社群媒體審查，聯邦地區法官初步決定限制執行哈佛大學國際學生禁令。面對諸多不確定因素，紐約哥倫比亞大學台灣學生指出，一年來生活日常中就有這樣的氣氛，讓人有危機意識，已有心理準備。

川普（Donald Trump）政府22日撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，校方提告，麻薩諸塞州聯邦地區法官初步判定不得執行禁令。美國媒體報導，國務院27日要求使領館處理學生簽證申請需進行社媒內容審查。

美國政府加強外國學生簽證審查與可能的入境執法，對已在美求學、尋找實習機會、畢業準備於當地找工作及正在申請赴美學生簽證人士，都造成重大影響。

去年起就讀紐約哥倫比亞大學研究所的台灣李姓研究生指出，課程裡一半同學都是中國留學生，國務院與國土安全部將強力撤銷中國學生簽證，感覺恐懼氣氛又更濃烈一點。

他說，目前在暑假期間，許多學生取消機票不敢回國，害怕出境後無法入境。美國就業市場對國際學生也不友善，許多人遭裁員需要找工作，暑期實習也非常困難，有許多負面消息。「大家會想有必要繼續留在美國嗎？往年很多人都會離開，但沒聽過像今年的挑戰，都很挫折。」

他表示，現在情況是一個人說了算，心情好可能就會撤銷。用哈佛例子來看，學生按部就班合法拿到簽證，要撤銷就撤銷，學生沒有安全感與安定感，就算拿到入學許可與簽證，沒有任何保證。

自由學風鼎盛的哥大2023年因以哈戰事發生大規模校園衝突，校園出入口長時間設置檢查哨，學生須出示學生證，民眾須持邀請許可才可進入，有示威學生近期遭移民部門針對 。

「哥大學生已有預感，去年出入校園時需要持學生證與通過安檢，在哥大期間無法體驗校園生活，生活日常中就有這樣的氣氛，讓人有危機意識。」李姓研究生回憶。

他說：「要回中國的同學因簽證問題不確定而取消機票，有的根本不訂機票，因為整件事在哥大已延燒一段時間。」

李姓研究生預計明年中完成學業，他表示，心態是美國待得有點膩，如果出境真的回不來就算了．就照自己想的，想回台就回台。過去出入境沒有被刁難，但友人去年底回中國，返美時被詢問很久，甚至到要進小黑房間的地步，因擔心出入再有問題取消了機票。

他說：「最壞的打算是不能留在這裡，過去一年都有心理準備，跟家人討論過回台可能性，家人也支持，去年入學以來就如此，現在情況越來越嚴峻，還好當時就已經有了準備。」

美國 簽證 留學生 哈佛大學

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