美股交投震盪 標普500指數小漲 交易員緊盯川普關稅的司法連續劇

美國股市周四收高，AI晶片大廠輝達（Nvidia）在發布財報後上漲。與此同時，投資者消化下午稍晚上訴法院同意暫緩一項阻止川普全面徵收關稅的裁定。

此前，美國國際貿易法院三位法官組成的合議庭28日裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他美國貿易夥伴課徵關稅，並下令立即停徵這些關稅。

道瓊工業指數上漲117.03點，或0.28%，至42,215.73點；標普500指數上漲23.62點，或0.40%，至5,912.17點；那斯達克指數上漲74.93點，或0.39%，至19,175.87點。

盤中大部分時間交投震盪，主要股指收盤時遠離日高，投資人試圖消化裁決結果。

瑞銀全球財富管理公司的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示：「我們預計隨著貿易和財政政策相關的新聞不斷出現，市場將繼續進一步波動。我們仍預計美股在未來12個月將上漲，但今年近期內的漲帳可能較為有限。」

50 Park Investments執行長Adam Sarhan稱：「不管怎麼說，川普已經暫停大部分關稅，所以這些法院的裁決只是消息。只要市場不因這些消息下跌，其他就都是次要的。」

Solus Alternative資產管理公司首席經流學家兼策略師Dan Greenhaus指出：「我認為人們已迅速意識到，此前的法院裁決不過是在關稅實施道路上的臨時路障。總統有多項手段可推動關稅實施，如果A方案行不通，那就可以從B方案入手。」

輝達以3.2%的漲幅領漲超越大型股。該公司周三稍晚時公布了樂觀的銷售業績，因在美國對中國大陸實施出口限制之前，客戶囤積AI晶片。不過，該公司警告，新的出口限制措施預計將使本季銷售減少80億美元。輝達股價今年來僅上漲3.6%，這是「科技七雄」裡最後公布財報的公司。

Salesforce下跌3.3%。儘管這家企業軟體供應商調高對年度營收和調整後利潤的預測。

波音上漲3.3%，此前該公司執行長Kelly Ortberg表示，其目標是在未來幾個月內，將最暢銷737 MAX噴射機的每月產量提高到42架，並在2026年初再提高到47架。

今年以來，貿易方面的演變對股市造成巨大衝擊，尤其是川普4月2日宣布對全球進口商品全面徵收關稅之後。

隨著貿易緊張局勢緩和，以及第1季企業獲利大多優於預期，標普500指數從4月初的大跌中反彈。2025 年迄今，該指數上漲0.5%，低於2月刷新的創紀錄高點。

但投資人已經習慣了川普宣布加徵高額關稅，不久後又延遲實施。英國金融時報為此創造出縮寫詞TACO（川普總是臨陣退縮）交易。

經濟方面，美國商務部的二次估值顯示，第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%。路透訪調經濟學家先前預測會萎縮0.3%。

百思買（Best Buy）大跌7.3%，此前這家電子產品零售商下調年度同店銷售和利潤預測，理由是擔心美國關稅會影響消費者對大件商品的需求。