阿米塔吉追思會 前南越上校杜劍感念助3萬人急撤離

美國已故前副國務卿阿米塔吉的追思會今天舉行，前南越上校杜劍身穿軍服致詞，回憶西貢淪陷前接到阿米塔吉來電，兩人著手擬定帶領32艘艦艇、3萬多人撤離的機密計畫。「沒有你，我們的海軍將落入共產黨之手」。

阿米塔吉（Richard Armitage）4月因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。美國海軍官校上午舉行追思儀式，前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）、阿米塔吉子弟兵、前國防部印太助理部長薛瑞福（RandallSchriver）、日本駐美大使山田重夫及台灣總統府資政邱義仁等政要出席。

阿米塔吉與印太區域關係密切，互動將近一甲子。他1967年從海軍官校畢業後派往亞洲，參與過3次作戰任務，包括越戰期間當過南越的河防部隊顧問。1975年於南越崩潰前夕與杜劍合作撤離海軍及眷屬。

挺著病軀出席的杜劍（Kiem Do），特地再次披上軍服，表達對阿米塔吉的敬意。他致詞時說，越戰期間，阿米塔吉在當地服役的時間雖然短，「但他擅於與我們的官兵打成一片，吃我們吃的飯、睡我們睡的床，從不把自己與貧苦的越南水兵作區別」。

「（阿米塔吉）甚至學會當地語言，還常常走訪村莊，與百姓交談。我可以告訴你，他所獲得的情報比我們自己人都多。他與我們分享，不是用建議的形式，而是討論。」

杜劍說，他今天站在這裡，既是為了向阿米塔吉告別，也希望分享他生命中一段鮮為人知的貢獻。

杜劍的回憶鮮明。他指出，1975年4月25日突然接到失聯數年的阿米塔吉來電。阿米塔吉當時說：「我人就在西貢，50分鐘後到你辦公室」。果然，他準時出現在杜劍面前，催促杜劍行動，不能讓大型軍艦落入共產黨之手，杜劍憂心這麼做將成叛國重罪。阿米塔吉則強調，結局已經不遠了。

「我們當時正苦戰共軍，國家幾乎要崩潰，我們日夜戰鬥卻看不到未來，只能預見投降、被俘甚至死亡。」杜劍形容，阿米塔吉像是上帝給予他的勇氣，在國家淪陷前得以撤離。

兩人開始擬定撤離計畫，機密到只有3人知情。「如果計畫被共產黨知道，我恐怕會被殺，因為當時西貢全是共產黨」，杜劍說。

當時32艘艦艇、3萬多人雖然成功撤到菲律賓蘇比克灣的美國海軍基地，但這項計畫對阿米塔吉來說是一場高風險的職涯賭注，他曾透露，行動未獲美國及當時西貢政府明確授權，「我的政府非常憤怒。這是我的計畫，不是他們的」。

曠日彌久的越戰於1975年結束，造成200萬人喪生。南越政權覆亡，自由世界稱為「西貢淪陷」，北越則稱光復國土，國家統一。

杜劍回憶，他們是南越最後撤離的武裝部隊。雖然已無戰可打，但守住了海軍，也保存海軍榮譽。

「親愛的阿米塔吉先生，今天我穿著這身制服，是因為我為海軍感到驕傲。如果沒有你，我會失去這份驕傲；若沒有你，我們的海軍將落入共產黨之手。我們將遭受投降、被俘、甚至死亡的恥辱。我也不可能成功帶領32艘艦艇、3萬多人離開。」

阿米塔吉於1983年至1989年間分別在美國前總統雷根（Ronald Reagan）及老布希（George H.W. Bush）任內擔任國防部主管國際安全事務助理部長，後於2001年至2004年間在小布希（George W. Bush）政府擔任副國務卿。