協商「大而美」法案 川普態度軟化

在特斯拉執行長馬斯克公開批評「大而美」減稅法案、指其破壞他先前對政府節流所做的努力後，美國總統川普鬆口願重新協商該法案。但此番隔空交鋒似乎加快兩人分道揚鑣的速度，白宮證實馬斯克離開川普政府的消息屬實，「離職程序於28日晚間啟動」。

川普28日面對記者時態度明顯放軟，坦承「大而美」法案「需國會的大力支持」，並補充表示，「我們必須拿到很多票才行」。川普談及法案內容用了政治話術：「有些方面讓我不滿意，但有些又讓我感到振奮。」

此事起因是馬斯克接受CBS專訪時說，他「看到巨額支出法案感到很失望，該案增加預算赤字，並且破壞DOGE（政府效率部）團隊所做的努力」，完整訪問將在6月1日播出。

馬斯克領導DOGE大力削減政府開支，但特斯拉營收暴跌後，他4月宣布將退出川普政府。他28日在X平台貼文仍對川普感性告別，並感謝川普給他這個機會。