聽新聞
0:00 / 0:00

因為兩件事 馬斯克「政治幻滅」倉促離職

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
科技富豪馬斯克將離開美國政府。路透
科技富豪馬斯克將離開美國政府。路透

科技富豪馬斯克廿八日在「Ｘ」宣布將離開美國政府，白宮官員證實他廿八日晚間離職。美國媒體說，馬斯克不滿川普關稅政策，反對會增加預算赤字的「又大又美」法案，也對競爭對手奧特曼OpenAI拿下中東資料中心合約很不開心。

馬斯克先前領導政府效率部（ＤＯＧＥ），推動大規模削減聯邦支出。路透報導，知情人士透露，馬斯克宣布離職前並未與川普進行正式談話。

紐約時報等媒體報導，馬斯克倉促離職具體原因尚不明朗，但他在前一日播出的ＣＢＳ訪問預告中，批評川普力推的「又大又美」減稅與支出法案，稱成本過高且增加預算赤字，損害他與ＤＯＧＥ的撙節努力。

馬斯克曾自稱是「第一麻吉」，一度與川普形影不離。消息人士指出，一些原本欣賞馬斯克「局外人」特質的內閣成員，後來對他的爭權手段日益警惕。

不過，接近馬斯克人士向紐時透露，他對政治幻滅來自最近兩件事，一是不滿川普關稅政策，曾批評力主關稅的白宮貿易顧問納瓦羅是「白癡」，二是在威斯康辛州最高法院選舉斥資約二千五百萬美元支持一名候選人卻敗選。

此外，馬斯克旗下招牌企業特斯拉業績下滑，董事會早就認為馬斯克涉足政治不利企業。華盛頓郵報報導，一群股東廿八日致函董事長丹候，要求保證身為執行長的馬斯克每周至少為特斯拉工作四十小時，而他過去一年大部分時間都專注政府事務。

馬斯克 離職 關稅 美國 白宮 川普 奧特曼 OpenAI

延伸閱讀

輝達最大客戶？黃仁勳讚馬斯克是「非凡工程師」 自曝愛和他工作

川普若不連任…共和黨「6要角」誰來接棒？

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

馬斯克宣布離開川普政府 官員曝「離職程序將於今晚開始」

相關新聞

魯比歐：美將撤銷陸留學生簽證 尤其是「關鍵領域」

美國國務卿魯比歐廿八日宣布，美國國務院將與國土安全部合作，大力撤銷部分中國大陸留美學生的簽證，包含與中共有關聯的中國學生...

因為兩件事 馬斯克「政治幻滅」倉促離職

科技富豪馬斯克廿八日在「Ｘ」宣布將離開美國政府，白宮官員證實他廿八日晚間離職。美國媒體說，馬斯克不滿川普關稅政策，反對會...

協商「大而美」法案 川普態度軟化

在特斯拉執行長馬斯克公開批評「大而美」減稅法案、指其破壞他先前對政府節流所做的努力後，美國總統川普鬆口願重新協商該法案。...

川普：哈佛外籍生上限應15% 並交出學生名單

美國總統川普廿八日在白宮橢圓辦公室對媒體指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個可能約百分之十五的上限，而非百分...

川普發動貿易戰拖累自家人 美上修Q1 GDP但仍萎縮0.2%

美國商務部經濟分析局29日公布第1季國內生產毛額（GDP）修正值，季比年率萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依...

莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

美國藥廠莫德納（Moderna）今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。