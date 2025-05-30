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川普：哈佛外籍生上限應15% 並交出學生名單

聯合報／ 編譯茅毅、記者胡玉立／連線報導
美國總統川普廿八日指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個約百分之十五的上限。法新社
美國總統川普廿八日指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個約百分之十五的上限。法新社

美國總統川普廿八日在白宮橢圓辦公室對媒體指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個可能約百分之十五的上限，而非百分之卅一，且這所常春藤盟校需向美國政府出示該校目前來自其他國家的學生名單。

川普強調，「哈佛得聽話。哈佛現在很不尊重我們國家，並且他們目前的所作所為愈陷愈深」。

川普說，「我們有想念哈佛及其他（美國知名）學府的（美國）民眾。因為我們那些學校裡有外籍生，所以（美國本地學生）他們（才）錄取不了」；「我們想知道這些學生從哪來，他們有沒有問題？」

川普還說，哈佛從全球一些「高度激進化的地區招生」，「我們不希望這些人在我們國家製造麻煩」；「我想確定外籍生是會愛我們國家的人」。

川普聲稱，「哈佛必須明白，我最不想做的就是傷害他們。他們正傷害自己，正在反抗」；川普並以美國另一所私立名校哥倫比亞大學為例，批評哥大「非常、非常糟糕；他們至今的所作所為，他們非常反猶太，還有許多其他事；但（哥大）他們正與我們合作尋找解決方案」；「可是哈佛卻想反抗，他們想展現自己有多聰明，而他們卻令自己慘遭修理、輸得一塌糊塗」；「他們每次反抗，都會再損失二點五億美元；昨天我們又找到一億美元（可刪）了」。

川普重申，哈佛從美國政府拿了數十億美元補助款，他寧可看到這些錢用於技職學校，用來教學生如何製造引擎、汽車和人工智慧（ＡＩ）的知識。

彭博資訊廿九日報導說，川普前述言論提出一個具體、明確的外籍生招生人數目標。哈佛則未立即對此一目標置評。路透同日則報導，川普政府當天示意，可能放棄立即撤銷哈佛能招收國際學生的學生與交換訪客計畫（ＳＥＶＰ）認證，改採更冗長的行政程序。

根據哈佛的資料數據，該校近六千八百名學生（占全體學生的百分之廿七）來自其他國家，高於二○○六的占比（約百分之廿）。哈佛表示，該校的外籍人士逾一萬人。

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