快訊

爭取美國特殊待遇！外交部次長喊「有信心達成協議」 盼關稅低於10%

多數人都洗錯了？專家建議「早上洗澡」原因曝光 養成1習慣更健康

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

川普發動貿易戰拖累自家人 美上修Q1 GDP但仍萎縮0.2%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在川普亂流下，美國上周初領失業救濟金人數高於市場預期。圖／歐新社
在川普亂流下，美國上周初領失業救濟金人數高於市場預期。圖／歐新社

美國商務部經濟分析局29日公布第1季國內生產毛額（GDP）修正值，季比年率萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依然顯示美國總統川普發動的貿易戰已拖累美國經濟。

美國企業趕在關稅生效前大量進口貨物，使貿易逆差衝上新高，導致上季美國經濟為2022年來首度陷入萎縮。消費支出這具美國的主要成長引擎，也僅成長1.2%，較初估值的1.8%下修。淨出口也縮減4.9個百分點，減幅也比初估值大。

隨著更多數據湧入，GDP數據會歷經多次修正。當局已於4月底發布初估值，而最終值將於下月公布。

另外，勞工部同日公布，止於5月24日當周的初領失業救濟金人數，比前一周增加1.4萬人至24萬人，高於市場預期的23萬人。經濟學家表示，美國總統川普激進的貿易政策，導致企業難以預做規劃，已促使裁員數上升。

止於5月17日的連續申領失業救濟金人數，也較前一周增加2.6萬人至191.1萬人，凸顯在經濟充滿不確定性之際，已導致企業對增聘人手日益謹慎。

許多美國民眾的待業期已拉長，4月的失業期中位數值為10.4周，較3月的9.8周明顯增加。

美國 川普 失業

延伸閱讀

莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

美國法院裁定川普關稅違法 安永籲企業關注四大面向

川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？專家：恐不利長期發展

相關新聞

洛杉磯8歲男童智商堪比愛因斯坦 夢想成為太空人

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）一名8歲的天才男孩，他的智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近...

川普發動貿易戰拖累自家人 美上修Q1 GDP但仍萎縮0.2%

美國商務部經濟分析局29日公布第1季國內生產毛額（GDP）修正值，季比年率萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依...

莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

美國藥廠莫德納（Moderna）今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採...

懷疑涉強迫勞動…川普指示打擊不公平貿易 美國暫扣一艘陸漁船

美國總統川普指示打擊不公平貿易行為，以恢復美國海鮮的競爭力後，美國海關與邊境保護局28日對中國漁船「振發7號」發布暫扣令...

扼殺追夢機會…新北議員曝女兒赴哈佛簽證恐受阻 無奈吐心聲

美國國務院日前傳出暫停學生與交換學者簽證面談預約，準備實施針對社群媒體的更嚴格審查程序。新北市地方議員表示，自己的女兒原...

哥倫比亞大學新生憂國際生社媒審查難過關 先刪光內容

根據一份最新發出的外交電報，國務卿魯比歐(Marco Rubio)已向全球的美國使領事館發布命令，要求暫停對國際學生(F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。