川普發動貿易戰拖累自家人 美上修Q1 GDP但仍萎縮0.2%

美國商務部經濟分析局29日公布第1季國內生產毛額（GDP）修正值，季比年率萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依然顯示美國總統川普發動的貿易戰已拖累美國經濟。

美國企業趕在關稅生效前大量進口貨物，使貿易逆差衝上新高，導致上季美國經濟為2022年來首度陷入萎縮。消費支出這具美國的主要成長引擎，也僅成長1.2%，較初估值的1.8%下修。淨出口也縮減4.9個百分點，減幅也比初估值大。

隨著更多數據湧入，GDP數據會歷經多次修正。當局已於4月底發布初估值，而最終值將於下月公布。

另外，勞工部同日公布，止於5月24日當周的初領失業救濟金人數，比前一周增加1.4萬人至24萬人，高於市場預期的23萬人。經濟學家表示，美國總統川普激進的貿易政策，導致企業難以預做規劃，已促使裁員數上升。

止於5月17日的連續申領失業救濟金人數，也較前一周增加2.6萬人至191.1萬人，凸顯在經濟充滿不確定性之際，已導致企業對增聘人手日益謹慎。

許多美國民眾的待業期已拉長，4月的失業期中位數值為10.4周，較3月的9.8周明顯增加。