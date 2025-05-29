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懷疑涉強迫勞動…川普指示打擊不公平貿易 美國暫扣一艘陸漁船

中央社／ 台北29日電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國總統川普指示打擊不公平貿易行為，以恢復美國海鮮的競爭力後，美國海關與邊境保護局28日對中國漁船「振發7號」發布暫扣令，扣留其漁獲，理由是合理懷疑該船涉強迫勞動。

美國海關和邊境保護局（CBP）28日發布新聞稿說，當天對懸掛中國國旗的漁船振發7號（Zhen Fa7）發布暫扣令（Withhold Release Order）。該命令立即生效，所有美國入境口岸的CBP官員將基於合理懷疑該船使用強迫勞動捕撈海產品，扣留所有漁獲。

CBP代理局長佛羅雷斯（Pete Flores）表示：「打擊強迫勞動是CBP保護美國經濟安全使命的核心。總統最近指示我們打擊不公平貿易行為，以恢復美國海鮮的競爭力，發布這項命令是我們為實現這一目標做出貢獻的方式之一」。

新聞稿說，CBP在振發7號的運作中發現了以下國際勞工組織（ILO）所列的強迫勞動指標，包括濫用弱勢地位、隔離、扣押身分證件、惡劣的工作和生活條件、身體與性暴力以及債務束縛。並認為振發七號透過這些強迫勞動的濫用，降低勞動成本，生產低於市場價格的商品，損害了美國企業利益，並賺取不正當利潤。

CBP貿易辦公室代理執行助理專員湯瑪斯（Susan S.Thomas）表示，制止強迫勞動和保護守法企業是CBP的首要任務。「我們正在全力以赴，防止這些採用不公平勞動和貿易手段生產的商品進入美國市場」。

美國 海關 川普

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