快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國藥廠莫德納今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採購權。圖／路透社
美國藥廠莫德納今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採購權。圖／路透社

美國藥廠莫德納（Moderna）今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採購權。

路透社報導，莫德納1月獲得前總統拜登政府撥款5.9億美元（約新台幣177億元），用於推動禽流感疫苗研發，並支持擴大多達5種其他大流行性感冒亞型的臨床試驗。

在此之前，美國衛生及公共服務部（HHS）已於去年提供1.76億美元，用於完成H5N1禽流感mRNA疫苗後期研發和測試。

美國衛生及公共服務部今年初向路透社表示，正在審查拜登政府簽訂的疫苗生產協議。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）說：「這次撥款遭取消，意味政府正在放棄可能成為對抗禽流感爆發最有效且迅速的工具之一。」

他還說，這與川普政府在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時所採取的「神速行動」（Operation Warp Speed）策略背道而馳。

美國衛生及公共服務部發言人表示，經過全面的內部審查，該機構認定此計畫不符合聯邦持續投資所要求的科學標準或安全預期。

過去一年，禽流感在牛群和家禽群中迅速擴散，已感染了70人，其中大多數為農場工人。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對疫苗使用提出質疑，今年初在一次電視訪談中表示，家禽養殖者應任由禽流感在雞群中自由傳播，以便研究未感染的雞隻，這番言論遭到部分美國國會議員譴責。

莫德納表示，計劃尋求替代方案，以推進疫苗後期研發與製造工作。

美國 禽流感 流感疫苗 川普

延伸閱讀

川普對等關稅被法庭擋下 中國大陸：美應徹底取消

「貿易政策陷混亂」法院封殺川普關稅 多國談判恐暫緩讓步

撤銷拜登時代準則 川普政府允許雇主401(k)投資加密幣

除了不滿川普政策 美申請英國公民身分1主因創新高

相關新聞

扼殺追夢機會…新北議員曝女兒赴哈佛簽證恐受阻 無奈吐心聲

美國國務院日前傳出暫停學生與交換學者簽證面談預約，準備實施針對社群媒體的更嚴格審查程序。新北市地方議員表示，自己的女兒原...

洛杉磯8歲男童智商堪比愛因斯坦 夢想成為太空人

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）一名8歲的天才男孩，他的智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近...

莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

美國藥廠莫德納（Moderna）今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採...

懷疑涉強迫勞動…川普指示打擊不公平貿易 美國暫扣一艘陸漁船

美國總統川普指示打擊不公平貿易行為，以恢復美國海鮮的競爭力後，美國海關與邊境保護局28日對中國漁船「振發7號」發布暫扣令...

哥倫比亞大學新生憂國際生社媒審查難過關 先刪光內容

根據一份最新發出的外交電報，國務卿魯比歐(Marco Rubio)已向全球的美國使領事館發布命令，要求暫停對國際學生(F...

兩類中國留學生簽證將撤銷 眾院批「仇外」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日在社群網站X發表簡短聲明宣布，美國將開始撤銷(revoke)中國留學生簽證，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。