扼殺追夢機會…新北議員曝女兒赴哈佛簽證恐受阻 無奈吐心聲

美國國務院日前傳出暫停學生與交換學者簽證面談預約，準備實施針對社群媒體的更嚴格審查程序。新北市地方議員表示，自己的女兒原訂7月赴哈佛大學進修，如今卻因變局陷入不確定。他直言，「美國說停就停，真的是一點辦法都沒有。」

新北市議員林金結指出，這幾天女兒收到來自墨爾本大學的關心信件，對方願意協助因簽證政策受困的學生。他坦言信裡沒有答案，只有「我們正在處理中」的無奈，讓人心情沉重。

林金結的女兒本月17日自美國加州柏克萊大學畢業，考上哈佛是她多年努力的成果，「能考上哈佛真的不簡單，那是無數努力、長時間準備與家庭的陪伴累積出來的。」他說，像他自己從小的夢想就是念台大，也真的念了台大，引以為傲。「每個孩子都有夢想，但現在這樣下去，夢想會被打碎。」

林金結批評，川普政府的作法讓人難以理解，這是全球幾千位學生的事，不只是美國內政。他認為學術應該由學術單位自己處理，不該被政治干預，「政治不能插手教育，這樣對年輕人真的不公平。」

他提到，新加坡大學、香港大學都在爭取這些優秀學生，釋出各種條件搶人，「我們只能靜觀其變，美國是強權，台灣真的一點辦法也沒有，別人都可以聯合起來，我們要跟誰聯合？」

對於已排定的簽證面談是否能如期進行，林金結表示目前資訊不明，家長與學生都很焦急，「現在這個情況完全不確定，只能說有就算撿到，沒有也只能算了。」

林金結強調，他也告訴女兒，人生的路不只有一條，還有很多不錯的學校可以選擇，「新加坡大學也不錯啊。」但他仍希望美方能給年輕人一點希望，即便不是學生簽證，也許能用旅遊簽證短期入境，「一年回來兩三次也沒關係，至少給孩子一個盼頭。」