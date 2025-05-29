奧克拉荷馬州將設台灣貿易辦事處 促雙邊經貿合作

美國奧克拉荷馬州眾議會指出，提升奧克拉荷馬州與台灣之間國際貿易關係並促進經濟發展的法案，已送交州長史提特（Kevin Stitt）簽署。

奧克拉荷馬州眾議會今天在網站上公布，共和黨籍州眾議員丹尼爾．裴（Daniel Pae）今天成功推動參議會第209號法案獲得最終通過。

這項法案將在奧克拉荷馬州商務廳之下成立「台灣區域貿易辦事處」，以促進該州企業與台灣企業之間的經濟合作，並推動貿易與投資機會。

丹尼爾．裴指出：「奧克拉荷馬州與台灣有著長達數十年的友誼，而這個友誼是建立在互重和共享的民主價值觀上。」

他表示：「透過策略性商業合作，這個貿易辦事處讓這段關係更上一層樓。這項倡議不僅將支持奧克拉荷馬州創業家與企業，也將展現出我們加強國際關係、造就長期經濟成長的承諾。」

參議會第209號法案目前正等待州長史提特簽署。