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哈佛控川普政府政策 讓國際學生人心惶惶、尋求轉學

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國麻州劍橋市的民眾28日在哈佛大學附近散步。法新社
美國麻州劍橋市的民眾28日在哈佛大學附近散步。法新社

紐約時報28日報導，哈佛大學移民服務主任馬丁（Maureen Martin）在提交給法院的文件中表示，川普政府試圖阻止哈佛招收國際學生的舉措，已引發「深刻的恐懼、擔憂和困惑」。她指出，無數國際學生詢問轉學事宜，還有許多人甚至害怕參加自己的畢業典禮。

此案是哈佛針對川普政府禁止國際學生就讀措施提起訴訟的一部分；一名法官上週裁准頒布臨時限制令，雙方將於29日首度對簿公堂。

馬丁在文件中指出，一些美國學生也表達了對就讀沒有國際學生的學校感到猶豫。另有數名學生反映，他們因持有哈佛簽證，在機場遭到刁難。她並寫道：「許多國際學生和學者表示遭遇嚴重的情緒困擾，影響心理健康，以致難以專注學業。」

馬丁進一步指出，部分國際學生擔心將與人在美國的伴侶分隔兩地，有些人則因憂慮無法順利返美而取消原定探親行程。馬丁提到，川普政府做出決定後數小時內，哈佛簽證持有人及其家屬便成為更嚴格審查的對象，這項額外檢查甚至讓「一位現任哈佛甘迺迪學院研究員的前國家元首」受阻。

馬丁表示這種焦慮不僅限於國際學生，已有數個外國駐美領事館聯繫哈佛，詢問撤銷該校招收外國學生資格對本國公民可能造成的影響。她指出，試圖轉學的學生也可能面臨挑戰，因為許多大學的申請截止日期已過，而專業領域的博士生選擇更為有限。

馬丁寫道，即便如此，一些外國競爭對手鄭試圖招募哈佛學生，並以香港科技大學（HKUST）為例。根據港媒HK01報導，香港科大首席副校長郭毅可表示，將為有才能的哈佛學生提供無條件錄取通知書（unconditional offers）、簡化的錄取程序及學術資源，並為有意願的學生提供無縫轉校的安排。

國際學生 哈佛大學

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