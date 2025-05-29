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不只學生！美全面審核哈佛相關簽證 商務、旅遊簽皆入列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務院正在審查所有哈佛大學相關的簽證持有人，包括B-1商務簽證、B-2休閒旅遊簽證及其他，不僅止於學生簽證，可能有數百人受到影響。路透
美國國務院正在審查所有哈佛大學相關的簽證持有人，包括B-1商務簽證、B-2休閒旅遊簽證及其他，不僅止於學生簽證，可能有數百人受到影響。路透

福斯新聞於美國當地時間28日報導，美國國務院資深官員透露，目前正在審查所有哈佛大學相關的簽證持有人，不僅止於學生簽證，包括B-1商務簽證、B-2休閒旅遊簽證及其他，可能有數百人受影響。

美國國土安全部22日撤銷哈佛招收國際生資格，聯邦法院23日已經暫緩禁令。今日美國報導指出，川普政府與哈佛最新一次聽證會將在當地時間29日舉行，屆時將決定是否延長暫緩禁令。

一旦認證撤銷，哈佛在2025-2026學年度將不得招收任何持F類或J類非移民身分的外籍生。此外，現有持前兩類非移民身分的學生，必須轉到其他大學，否則將無法維持其非移民身分。

福斯新聞數位網指出，國土安全部決定取消哈佛學生簽證計畫，是因為校園抗議活動出現「支持恐怖主義的行為」。國土安全部長諾姆日前曾表示：「本屆政府要哈佛為縱容校內暴力、反自由言論以及配合中國共產黨的行為負責。」

美國 簽證 哈佛大學

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