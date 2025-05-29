收卡達贈機惹議 川普：這飛機實在太大了「不是我的個人福利」
美國21日正式接受卡達贈送的波音747飛機，預計未來將升級改裝成新的總統專機空軍一號。衛報29日報導，川普這架又大又漂亮的新飛機已經抵達，但他表示，這架飛機太大了，不適合作為他的個人福利（personal perk）。
對川普來說，問題已不再是接受卡達贈送的豪華747巨無霸飛機可能引發不當質疑，因為他早已對這類批評嗤之以鼻，而是這架飛機實在太大，不適合當作他的專機。卡達送的是一架加長版波音747-8，機身比現役「空軍一號」747-200B長約5.5公尺。
川普28日下午在白宮橢圓辦公室的媒體問答環節中，試圖解釋為什麼他認為這架飛機是送給國家的禮物，而不是他個人的福利時表示：「坦白說，這架飛機太大了。」
他將這架新飛機稱為「送給美國空軍的一架又漂亮、又大、又雄偉的免費飛機」。他接著說：「他們還試圖說：『哦，那是川普的飛機。』喔，對啊，當然。它太大了，說真的，實在太大了。」
當記者詢問這架飛機是否確定會成為「空軍一號」時，川普僅表示，飛機目前已在美國，「正在按照軍用標準進行改裝」。他坦言自己不清楚改裝費用，但猜測「肯定比建造一架新飛機便宜得多。」
川普並再次批評波音公司拖延更換現役空軍一號，顯然因此有必要加快從其他國家取得替代機。
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