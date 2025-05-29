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馬斯克宣布離開川普政府 官員曝「離職程序將於今晚開始」
天空新聞報導，億萬富豪馬斯克公開表示，自己即將離開美國政府。
馬斯克在社群平台「X」上發文表示：「隨著我作為特別政府僱員的任期即將結束，我要感謝川普總統給我這個機會來協助減少浪費性支出。」他還寫道：「隨著政府效率部（DOGE）逐漸成為整個政府的日常運作方式，其使命將隨時間而日益強化。」
一位要求匿名的白宮官員向美聯社證實，馬斯克即將離職。路透則引述白宮官員指出，馬斯克「離職程序將於今晚（28日）開始」。
As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025
The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.
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