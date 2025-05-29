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川普無權向全球課關稅 美國際貿易法院出手阻擋

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川普關稅遭法院駁回！中加墨等國關稅暫停徵收 汽車鋼鋁關稅不受影響

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。（路透）
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。（路透）

華爾街日報報導，美國國際貿易法院（Court of International Trade）28日裁決，總統川普無權對幾乎所有國家實施全面關稅，並宣布對等關稅措施無效。這項裁決成為針對白宮行政權的最強烈司法挑戰之一，川普政府可能提出上訴。

法院駁回川普政府援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球課徵對等關稅的主張。

由三位法官組成的合議庭在判決中寫道：「法院不認為《國際緊急經濟權力法》授予總統如此不受約束的權力，因此撤銷依該法施加的相關關稅。」

路透報導指出，該法院表示，根據美國憲法，與外國的貿易管制權專屬於國會，即便總統擁有為保護經濟動用緊急權力的權限，這也無法凌駕於憲法規定。

這起訴訟由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家美國小型企業提出，包含紐約酒類進口商、維吉尼亞教育工具與樂器公司等，他們主張對等關稅將損害其營運能力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國際貿易法院是位於曼哈頓的聯邦法院，負責處理海關和國際貿易法糾紛。法院裁定支持永久禁令，在川普與大多數其他貿易夥伴達成「協議」之前，停止徵收全球關稅。這代表川普的大部分關稅將暫停，但並非全部。

該命令暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大進口部分商品徵收的25%關稅，以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。然而，這並不影響對汽車、汽車零件、鋼鐵或鋁徵收的25%關稅，這些關稅是根據《貿易擴張法》第232條徵收，該法律與川普為其更廣泛的貿易行動所引用的法律不同。

美國 權力 川普

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