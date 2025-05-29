盧比歐：將「大力撤銷」中國學生簽證 強化審查程序
美國國務卿盧比歐今天表示，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者。「我們也將修訂簽證標準，強化對未來所有來自中國及香港的簽證申請審查」。
盧比歐（Marco Rubio）傍晚透過簡短聲明，發布這項政策。他上週出席國務院預算聽證會時，共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）就向他反應中國學生在美國境內從事非法行動的疑慮。盧比歐當時回覆，相關程序涉及範圍大，正檢視中。
穆勒納爾來自密西根州，而在2023年8月，5名當時於密西根大學就讀的中國學生在格雷林營（CampGrayling）外被國民兵（National Guard）士官長發現，其中一人自稱是媒體，在收拾好私人物品後離開現場。
4個月後，聯邦調查局在其中一人的硬碟中發現兩張軍車照片，拍攝時間是在撞見國民兵士官長的當晚。這5人也透過微信連絡，要彼此刪除相機及手機裡的照片。
穆勒納爾後續發布聲明表示，這起事件發生時，正是國民兵在格雷林營訓練台灣軍隊的時期。
這5人當時參加密西根大學與上海交通大學的聯合學術計畫，而密西根大學已宣布終止與上海交大的合作關係。
另一起涉及中國學生的事件也與密西根有關。2020年，2名在密西根大學攻讀碩士學位的中國籍人士，因非法拍攝佛羅里達州西島（Key West）海軍航空站而被判入獄。
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