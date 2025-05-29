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川普政府再出手！美國務卿：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐於當地時間28日表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。歐新社
美國國務卿魯比歐於當地時間28日表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。歐新社

彭博資訊報導，美國國務卿魯比歐於當地時間28日表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證，此舉標誌川普政府升級對外籍生的審查行動。

魯比歐在X發文表示，受影響的學生將包含「與中國共產黨有關聯，或在關鍵領域就讀者」，除此之外並未提供其他細節。

國務院甫於27日宣布暫停國際學生的簽證面試，並且加強對申請人的社群媒體進行審查。魯比歐在X上表示，政府將「積極」（aggressively）撤銷來自中國學生的簽證。

美聯社報導，中國是美國第二大國際學生來源國，僅次於印度。2023至2024學年，超過27萬名國際學生來自中國，約占美國所有外國學生的四分之一。

美國 簽證 國際學生

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